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HaberlerRizespor Haberleri Son dakika | Rizespor, Doğan Erdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
23.09.2020 - 15:47 |

Son dakika | Rizespor, Doğan Erdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig devi Trabzonspor'un geçtiğimiz hafta sözleşmesini feshederek yollarını ayırdığı Doğan Erdoğan, Çaykur Rizespor ile sözleşme imzaladı.

Son dakika | Rizespor, Doğan Erdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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İşte Rizespor'un resmi sitesinden yapılan açıklama;

Çaykur Rizespor’umuz, Doğan Erdoğan ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Geçtiğiniz sezon Trabzonspor’da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan, Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, kendisini 3 yıllığına Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Doğan Erdoğan‘a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz.

ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ

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Son dakika | Rizespor, Doğan Erdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

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