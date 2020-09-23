23.09.2020 - 15:47 |
Son dakika | Rizespor, Doğan Erdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig devi Trabzonspor'un geçtiğimiz hafta sözleşmesini feshederek yollarını ayırdığı Doğan Erdoğan, Çaykur Rizespor ile sözleşme imzaladı.
İşte Rizespor'un resmi sitesinden yapılan açıklama;
Çaykur Rizespor’umuz, Doğan Erdoğan ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Geçtiğiniz sezon Trabzonspor’da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan, Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, kendisini 3 yıllığına Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Doğan Erdoğan‘a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz.
ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ