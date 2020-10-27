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27.10.2020 - 00:29 | | AA

Son dakika - Robert Prosinecki: "VAR'da net penaltıyı görmemek benim garibime gitti"

Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, Beşiktaş'a kaybedilen 3-2'lik maç sonrası "Gereken bütün analizleri yapacağız. Geliştirmemiz gereken yönlerimizi geliştireceğiz." dedi. Öte yandan Prosinecki hakemin VAR kararına tepki gösterdi.

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Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, "Gereken bütün analizleri yapacağız. Geliştirmemiz gereken yönlerimizi geliştireceğiz." dedi. 

Prosinecki, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, bireysel hatalardan 2 gol yediklerini, 2-0 geriye düştükten sonra geri dönmenin kolay olmadığını söyledi. 

İkinci yarıda istedikleri oyunu sergilemeye başladıklarını kaydeden Prosinecki "Rakibin gördüğü kırmızı kart pozisyonundan sonra 2 gol bulduk. Bundan sonra istediğimiz şeyleri yapmaya zaman yetmedi aslında." ifadelerini kullandı. 

Prosinecki, ikinci yarıda gösterdikleri mücadeleden memnun olduğunu belirterek, şöyle konuştu: 

"Bu hafta bir maç kaybettik, istediğimiz gibi olmadı. Gereken bütün analizleri yapacağız. Geliştirmemiz gereken yönlerimizi geliştireceğiz. Hakem konusunda konuşmayı çok sevmiyorum. Ben buna inanmıyorum. VAR'a gidiyorsunuz ve çok net olan bir penaltıyı görmüyorsunuz. Bu benim çok garibime gitti. Buraya gelmeden 3 kez izledim pozisyonu. Açıkçası net penaltıydı. Bu hakemin yorumu tabii ki. VAR olmasa, görmese olabilirdi ama VAR'a gittikten sonra net penaltıyı görmemek benim garibime gitti."

Son dakika - Robert Prosinecki: VARda net penaltıyı görmemek benim garibime gitti

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