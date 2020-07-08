Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Son dakika | Şampiyonlar Ligi 8'li kura çekimi 10 Temmuz Cuma günü yapılacak
08.07.2020 - 18:05 | | DHA

Son dakika | Şampiyonlar Ligi 8'li kura çekimi 10 Temmuz Cuma günü yapılacak

UEFA, Şampiyonlar Ligi 8'li Final kura çekiminin 10 Temmuz Cuma günü yapılacağını açıkladı.

Son dakika | Şampiyonlar Ligi 8'li kura çekimi 10 Temmuz Cuma günü yapılacak
ABONE OL

 

Koronavirüs pandemisi nedeniyle son 16 turu sırasında askıya alınan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor. Atalanta, Atletico Madrid, RB Leipzig ve Paris Saint-Germain'in bir üst tura yükseldiği turnuvada 8'li Final için 8 aday kalırken, son 16 turunda ikinci ayak müsabakaları oynanamayan Chelsea - Bayern Münih, Napoli - Barcelona, Real Madrid - Manchester City ve Lyon - Juventus maçlarının tamamlanmasıyla 8'li Final'e katılan takımlar belli olacak. 10 Temmuz Cuma günü yapılacak kura çekiminde bu eşleşmelerin kazananları ve çıkmayı garantileyen 4 takım arasında bir eşleşme sağlanacak.

Son dakika | Şampiyonlar Ligi 8li kura çekimi 10 Temmuz Cuma günü yapılacak

7-8 AĞUSTOS'TA HEYECAN START ALACAK

7-8 Ağustos tarihlerinde Portekiz'in başkenti Lizbon'da son 16 turundan kalan 4 müsabaka tamamlanacak ve 8'li Final'e yükselecek son 4 takım belirlenecek. Bu takımların belli olmasının ardından 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos tarihlerinde yarı final müsabakaları oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, 23 Ağustos'ta Benfica'nın Işık Stadyumu'nda oynanacak final maçıyla son bulacak.

8'li Final'deki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden sonuçlanacak ve maçların hepsi José Alvalade Stadyumu ile Işık Stadyumu'nda oynanacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haberler- Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül'de başlayacak!

 

 

Alisson ve Mohamed Salah'ın antrenman görüntüleri...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika haberler- Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül'de başlayacak!
    Son dakika haberler- Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül'de başlayacak!
  2. Olympiakos, Aaron Harrison'ı kadrosuna kattı
    Olympiakos, Aaron Harrison'ı kadrosuna kattı
  3. Son dakika haberler - Fenerbahçe'den ayrılan Egehan Arna Beşiktaş'la anlaştı
    Son dakika haberler - Fenerbahçe'den ayrılan Egehan Arna Beşiktaş'la anlaştı
  4. Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ta Mehmet Topal sesleri
    Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ta Mehmet Topal sesleri
  5. Domagoj Vida'nın menajerinden Beşiktaş'a ihtarname
    Domagoj Vida'nın menajerinden Beşiktaş'a ihtarname



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Anadolu Efes, Chris Singleton'ın sözleşmesini uzattı

Anadolu Efes, Chris Singleton'ın sözleşmesini uzattı

Son dakika haberler - Dyshawn Pierre Fenerbahçe Beko’da

Son dakika haberler - Dyshawn Pierre Fenerbahçe Beko’da

48. randevu! Trabzonspor-Antalyaspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

48. randevu! Trabzonspor-Antalyaspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Alanyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Alanyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Sıradaki Haber