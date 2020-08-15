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15.08.2020 - 12:07 | | SAMSUN (AA) -

Son dakika - Samsunspor: Bir futbolcumuzun koronavirüs testi pozitif

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Son dakika - Samsunspor: Bir futbolcumuzun koronavirüs testi pozitif
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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yaşanan gelişme üzerine Kocaelispor ile bugün oynanacak hazırlık maçının iptal edildiği kaydedildi.

Hazırlık maçı öncesi oyuncuların ve teknik ekibin testten geçtiği belirtilen açıklamada, "Dün takım oyuncularımıza, teknik heyetimize, sağlık ve destek kadrolarımızdaki çalışanlarımız için Bolu Sağlık Müdürlüğü sağlık ekipleri tarafından yapılan Kovid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonuçlarının pozitif çıkması sonucu bugün saat 17.00'de Bolu Koru Otel antrenman sahasında Kocaelispor ile oynayacağımız hazırlık maçı iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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