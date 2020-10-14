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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika | Samsunspor’da 2 pozitif vaka! Sağlam açıkladı...
14.10.2020 - 12:40 | | SAMSUN (İHA) -

Son dakika | Samsunspor’da 2 pozitif vaka! Sağlam açıkladı...

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Veli Çetin ve Ange Plumain’in korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika | Samsunspor’da 2 pozitif vaka! Sağlam açıkladı...
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Basın mensupları ile bir araya gelen Ertuğrul Sağlam, önemli açıklamalarda bulundu. Bir soru üzerine Sağlam, “Veli Çetin ve Ange Plumain’de Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. İstanbul maçında oynayamayacaklar. Yarın bir test daha yapılacak” dedi.

Samsunspor’da daha önce de Nurullah Arslan, Caner Arıcı, Erkam Reşmen, Savicevic, Burak Çalık ve Gyasi de virüse yakalanmıştı.

Samsunspor ile İstanbulspor cumartesi günü saat 13.30’da 19 Mayıs Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

 

Son dakika | Samsunspor’da 2 pozitif vaka Sağlam açıkladı...

 

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