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20.09.2020 - 16:11 |

Son Dakika | Samsunspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif

Yılport Samsunspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Son Dakika | Samsunspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif
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TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yarın Ümraniyespor ile oynayacakları maç öncesinde tüm futbolcuların Kovid-19 testi yaptırdığı belirtildi.

Yapılan tetkikler sonucunda bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı, futbolcunun sağlık durumun iyi olduğu, evinde izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.

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Son Dakika | Samsunsporda bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif

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