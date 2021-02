Son dakika - Şansal Büyüka'dan Muslera sözleri! 'Hırsız bile...'

ŞANSAL BÜYÜKA İLE DOBRA DOBRA

Galatasaray’ın bir maçın ikinci yarısında bu kadar bunaldığını, bu kadar zorlandığını, adeta “Çanakkale geçilmez” savunması yaptığını ilk defa gördüm. Galatasaray’ın hep hücum gücüne alışmışken, katı savunma anlayışına, yani “Galatasaray‘ın ikinci yüzüne” ilk defa tanık oldum. Buna rağmen kazandı. Bir anlamda büyük takım refleksiyle...

-Galatasaray için her sezon, baharla birlikte “Av mevsimi” başlar. Bu sezon da bahar göründü, Galatasaray ava çıktı.

-Kanıta gerek yok ama Alanya maçı bir daha gösterdi. Bu ülkenin en azılı hırsızı bile, “Muslera kilidi”ni zor açar. Hatta açamaz. Açılmıyor zaten...

- Savunmada sorun yok. Canavar gibi iki stoper; Luyindama ve Marcao... Arkalarında bekleyen Donk... Zaaf yaratmayan bekler...

-Orta alana bir de “Dalgakıran” Etebo geldi. Emre Kılınç biraz içeride oynamaya başlayınca etkinliği ve golcülüğü arttı.

-Mustafa sadece son vuruşların değil, kıvraklığın, çabukluğun, etkili pas atmanın adamı olduğunu gösterdi.

-Takımın başında zaten şampiyonluk yolunda gide-gele, bu yolu ezbere bilen, kariyerli, etkisi ve lobisi güçlü Fatih Terim var.

-Bu kadar baskı yiyen futbolla, ayakta kalabiliyor, kaleni gole kapatabiliyor, ligin en zor deplasmanından galibiyetle dönüyorsan, bu sezon sonu için işaret fişeğidir.

Bu yarış, at yarışlarının finali gibi, sanki fotofinişle bitecek. Burun farkıyla bitecek. Buna burun farkı demekten daha çok, “Muslera farkıyla Galatasaray” demek daha doğru, daha gerçekçi olur.

Küçük dua etsin Cim-Bom kazandı

VAR tembelliği hakemleri çok kötü sarıp sarmaladı. Son örnek Alanyaspor-Galatasaray maçı;

- Zorbay Küçük geçen hafta çok bariz hata yapıp Nwakaeme‘ye direkt kırmızı gösteremedi. Ödül olarak 7 gün sonra haftanın maçına verildi.

- Umut‘un ceza alanı içinde Onykuru‘ya müdahalesi penaltı... Nasıl görmezsin? Hadi görmedin, VAR hakemine niye teslim olursun, neden gidip bakmazsın?

- Babacar‘ın, Luyindama‘nın kaşını patlatan tabanı, istem dışı olsa bile “banko” kırmızı kart... Veremezsin, çünkü bir hafta önce Nwakaeme’ye veremedin.

-Üstelik bu pozisyonda VAR’a mı ihtiyaç var? Görmek isteyen her göz, bunun banko kırmızı olduğunu görür. Her kararı VAR verecekse, sahada sizin ne işiniz var?

-Saha kenarından Fatih Hoca, el-kol hareketleriyle saydırdıkça saydırdı. Görmedin mi?

-Zorbay Küçük dua etsin, Galatasaray kazandı. Galatasaray kaybetseydi, Zorbay Küçük şu karlı kış günlerinde 3-5 hafta “kızak” tatiline çıkardı.

Aceleniz ne?

Galatasaray’ın yeni golcüsü Mustafa Muhammed için, “Bafetimi Gomis’i solladı” diye yazıp konuşmaya başladık. Dün bir, bugün iki... Aceleniz ne? Durun biraz... Mustafa iyi golcü, kabul; ama Türkiye’de 29 golle, gol kralı olmuş, en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını kazanmış Gomis‘i bu kadar çabuk harcamayın. Mustafa şöyle 20 golleri bir bulsun, ondan sonra konuşalım.

Deniz Türüç ısrarı!

Başakşehir‘de Deniz Türüç her mevkide oynar, sağ önde oynamaz. Mesafe katedemiyor, köşelere gidemiyor, orta yapamıyor. Solak olduğu için ilk fırsatta içeri giriyor dripling yapıyor, çoğu topu kaybediyor. Böyle yaptıkça Başakşehir sağdan top taşıyamıyor, ortalayamıyor, rakip savunma, geniş alanda kalmaktan kurtulup alanı daraltıyor. Bunu Okan Hoca görememişti, Aykut Hoca da henüz göremedi ki, bu yanlışta ısrar ediyor.

İlkel futbol

-Trabzonspor kalesinde, yolu açık olsun; genç değil, henüz çocuk yaşındaki Kağan oynadı. Hem de ilk defa... Buna rağmen Başakşehir maçı bir şutla bitirdi, niye?

- Başakşehir rakip kale önüne kadar geliyor, atağı sonlandıracağına geri dönüyor, o top kalecisi Mert Günok‘a kadar gidiyor. Kelimenin tam anlamıyla bunun adı ilkel futbol...

- Trabzonsporlu Yusuf Sarı 50 metre topu sürüp golü attı, Epureanu topsuz koşuda ve bu mesafede bile Yusuf Sarı‘yı yakalayamadı.

- İmkânsız kurtarışların kalecisi Mert Günok, artık kapadığı köşelerden bile gol yiyor.

-Başakşehir‘in eksiği çok, kabul... Ama oynayanların da hızla eksildiğini görmesi gerekiyor.

16. Haftanın golleri

-Yusuf Sarı (Trabzon)

-Katranis (Hatay)

- Boupendza (Hatay)

-Yusuf (Kasımpaşa- 1. golü)

-Cikalleshi (Konya-1. golü)

-Roco (Karagümrük)

-Donsah (Ç.Rize)

Oyun hoş Sonuç boş

-Alanyaspor; Fenerbahçe’yi ezdi, bitirdi, yenildi.

- Alanyaspor; Galatasaray’ı ezdi, bitirdi, yenildi.

-Alanyaspor’da oyun hoş, sonuç boş...

Beşiktaş, aynı Beşiktaş

-Galatasaray maçların son bölümlerinde çok zorlanıyor.

-Fenerbahçe maçların son bölümü zor-bela geçiriyor.

-Trabzonspor son bölümlerde sürekli savunmada kalıyor.

-Beşiktaş başladığı gibi bitiren tek takım... İlk dakikada-son dakikada sıkıntı yok.

-Beşiktaş, aynı Beşiktaş...

Her takıma lazım

- Her devrin adamı...

- Her hocanın adamı...

- Her mevkinin adamı...

- Akmaz, kokmaz, bozulmaz...

- Her eve, her takıma lazım...

-Beşiktaşlı NECİP UYSAL...

HAFTANIN...

ŞEREF KÜRSÜSÜ: Konyaspor

TAKIMI: Göztepe, Kasımpaşa, Hatayspor, Sivasspor

TEKNİK DİREKTÖRÜ: Ünal Karaman (Göztepe), İlhan Palut (Konya), Fuat Çapa (Kasımpaşa), Ömer Erdoğan (Hatay), Rıza Çalımbay (Sivas)

FUTBOLCUSU: Cikalleshi, Skubiç (Konyaspor), Edgar Ie, Yusuf (Trabzon-15 dakikalık oyunuyla), Muslera, Luyindama, Ömer Bayram, Etebo, Emre Kılınç (Galatasaray), Yusuf, Sadiku (Kasımpaşa), Adem Büyük (Malatya), Salih Uçan (Alanya), Rayana Aabid (Hatay), Eren (Antalya), Robin Yalçın, Gradel (Sivas), Atınç, Alparslan, Halil (Göztepe)

F.Bahçe’yi bulunca kazandı

Göztepe, İstanbul’da Beşiktaş‘a karşı müthiş oynamış ama Beşiktaş‘ın güçlü oyununu aşamamıştı. Göztepe bu defa Fenerbahçe deplasmanında belki Beşiktaş maçındaki kadar etkili oynamadı ama karşısında Beşiktaş kadar güçlü oyunu olmayan Fenerbahçe‘yi bulunca kazandı. Birden fazla gol atarak bile kazanabilirdi.

Uğurcan ve Altay

Beinsports’un yerinde olsam; bu hafta eğer oynarsa, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ile Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır‘ı maç öncesi sahada bir araya getirir, görüntüleri alır, yayınlarım. Türkiye‘nin genç ama büyük ve iddialı iki kalecisinin görüntüsü sayfalara, ekranlara, arşive büyük değer katar...

Taksimetreyi 20 golle açmalı

Emre Belözoğlu, Lazio‘da oynayan Vedat Muriç‘i aramış, “Alo... Ben Emre Abin” demiş. Son dönemlerin transferde iş bitiren sanki büyülü bir lafı bu... Ama telefonların doğru adreslere gitmesi çok önemli...

Demek ki Fenerbahçe yeni sezon için Vedat Muriç‘i düşünüyor. Şimdiki santrforlara bakarsanız; Vedat Muriç 50 bin defa daha iyi... Ama Fenerbahçe‘nin futbol genlerine bakarsanız, Vedat Muriç yetmez. Fenerbahçe santrforu taksimetreyi 20 golden açacak, üstüne sayacak.

Vedat Muriç’in en iyi sezonunda 15 golü var. Ortalamaya vurursanız 15‘in de altında...

Hadi biz yanılıyoruz diyelim, sayıların yanılma şansı yok.

1. sınıf takımda 2. sınıf golcüler

- Fenerbahçe, birinci sınıf oyunculardan kurulu, ikinci sınıf santrforlara sahip bir takım... Ligin ilk yarısında bu çok belli olmasına rağmen, birinci sınıf bir golcü almayarak, şampiyonluk yarışında takıma en büyük darbeyi kendileri indirdi.

-11 ay bir maç oynamayan Mesut Özil‘i 90+6 dakika maçın içinde tutmak delilik değil mi? Üstelik Mesut Özil, “Beni çıkartın” diye bağırırken...

- Frikik oluyor, Caner, Mesut, Valencia topun başında... Sosa’nın çatala çatala taktığı frikikleri daha unutmadık. İyi oynar-kötü oynar ama frikik konusunda bir şans verilmez mi?

- Fenerbahçe’de takımda, sahada bir otorite var mı? Her çıkan elini-kolunu sallayarak, söylenerek çıkıyor da...

Bu sezonun bahanesi olmaz

Fenerbahçe’de bu sezon Ali Koç‘un üçüncü başkanlık yılı...

- Birinci yılın yarısında geldi, o sezon sayılmaz.

-İkinci yılında ısınma turundaydı, fazla kusurlu bulunmaz.

-Üçüncü yılında, yani bu yıl da karavana atarsa...

-Bunun da artık bahanesi olmaz.

Karagümrük nasıl aldı?

-Fenerbahçe santrfor diye Kemal Ademi‘yi almış, neredeyse oynatmadan göndermişti. Benim şaşırdığım; Karagümrük gibi işi iyi bilen bir kulüp, bu Kemal Ademi’yi nasıl oldu da aldı?

- Kasımpaşa sezonun en etkili maçlarından birini oynayarak Karagümrük‘ü yendi. Olgun ataklar yaptı, sayısız korner yakaladı. Son 10 dakikayı bir tarafa bırakıyorum, Kasımpaşa puan keybetse, futbolun terazisi yanlış tartmış olurdu.

-Aytaç Kara, Kasımpaşa için önemli ve değerli bir oyuncu... Arı gibi çalışıyor. Ama o kadar çok topla oynuyor, o kadar çok top kaybediyor ki, hocaları ve sevgili Aytaç bunun farkında değil mi?

-Pes etmeyen takımlara bayılırım. Konyaspor 72. dakikasına 2-0 yenik girdiği Malatya deplasmanının son 20 dakikasında üç gol atıp 3-2 kazanarak bir galibiyetten çok daha fazlasına imza attı.

- Sivasspor; Kayseri önünde mükemmel oynadı, haklı kazandı. Hakan Aslan‘ın ağlara giden topuna, ofsayttaki Uğur dokunup, golü iptal ettirmese fark daha da açılabilirdi.

nAntalyaspor belki kazanamıyor ama kaybetmiyor da... Gaziantep deplasmanında inanılmaz fırsatlar yakaladılar, atmadılar. Yeni sezonda önce çok sağlam bir golcü, hatta ikinci golcü gerekiyor.

Kimse hayale kapılmasın

TFF Başkanı Nihat Özdemir, maçların 1 Nisan’a kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı. Sonrası için kimse umuda ve hayale kapılmasın. Bu sezon seyircisiz tamamlanır. Şampiyon da sessiz ve seyircisiz bir kutlama yapar.

Boffin’e olur ama...

Yeni duydum, şaşırdım ve düşündüm. Antalyaspor’un kaleci Ruud Boffin ile yaptığı sözleşmeye göre, Boffin‘in gol yemediği her maç için 5 bin euro “bonus”u varmış. 10 maç gol yeme, 50 bin euro... 20 maç yeme 100 bin euro... Ama bu Muslera‘nın oynadığı Galatasaray‘a, Uğurcan‘ın oynadığı Trabzonspor’a uymaz. Çünkü adamlar kolay gol yemiyorlar.

Sahtekârlara Meler freni

Hakem Halil Umut Meler son dönemlerde müthiş bir ritim yakaladı. Oyunu kesmiyor, her fırsatta yere yatana yüz vermiyor, “Ölen ölür kalan sağlar bizimdir” diyor. Arada bazı fauller kaynıyor ama olsun, buna değer... Diğer hakemler de Halil Umut Meler‘in tarzını benimserse, kısa sürede sahtekâr futbolcuların iflasını görürüz.