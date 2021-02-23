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23.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Saracoğlu'na yeni çim ekimi

Ülker Stadyumu’nun zemin problemi devam ediyor.

Son dakika - Saracoğlu'na yeni çim ekimi
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Ülker Stadyumu’nun zemin problemi devam ediyor. Yetkililer Göztepe maçı öncesi oluşan arada sıkıntılı olan yerlere çim ekimi yapsa da bu durum kısa vadede sonuç vermedi. Kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle ekilen yeni çimlerin korunması için de zemine kum döküldü. Bu da Göztepe maçında sarı-lacivertli takımın oyunu kurmasında önemli engellerden biri oldu. İki haftalık bir süre içinde zeminin toparlanacağı ifade edildi.

Son dakika - Saracoğluna yeni çim ekimi

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