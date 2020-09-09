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09.09.2020 - 13:02 |

Son dakika | Sedat Ali Karagülle, Beşiktaş'ta!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Sedat Ali Karagülle ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika | Sedat Ali Karagülle, Beşiktaş'ta!
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2020-21 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 190 cm boyundaki oyun kurucu Sedat Ali Karagülle'yi kadrosuna kattı. 21 yaşındaki oyuncu en son Bandırma Spor Kulübü'nde forma giydi.

Sedat Ali Karagülle kimdir?

28 Mayıs 1999 doğumlu olan Sedat Ali Karagülle, 190 cm boyunda ve oyun kurucu olarak görev almaktadır.

2017-2018 sezonunda Bandırma Kırmızı'da kariyerine başlayan Sedat Ali Karagülle, burada çıktığı 35 lig maçında 6.6 sayı ve 2.4 ribaund ortalamalarını yakaladı.

2018-2019 sezonunda Bandırma Kırmızı ile 28 lig maçında forma giyen genç oyuncu; 5.8 sayı ve 1.6 ribaund ortalamalarıyla oynadı. 2019-2020 sezonunda Bandırma Basketbol Kulübü'nde 20 lig maçında parkeye çıkan oyun kurucu; 9.1 sayı, 3.3 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

Son dakika | Sedat Ali Karagülle, Beşiktaşta

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