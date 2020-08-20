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HaberlerMilli Takım Haberleri Son dakika | Şenol Güneş: Hayal satacak halim yok ama hayallerim var
20.08.2020 - 15:31 |

Son dakika | Şenol Güneş: Hayal satacak halim yok ama hayallerim var

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, spor gündemine ilişkin özel açıklamalarda bulundu

Son dakika | Şenol Güneş: Hayal satacak halim yok ama hayallerim var
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İşte Şenol Güneş'in yaptığı açıklamalar;

-Altyapıda ürettiğimiz oyuncuları, yurt dışına yollamamız gerekiyor. Yabancı sınırlaması konusunda kısır çekişmeler içerisindeyiz. Yabancı oyuncu alsan da almasan da futbolcu üretmesini bileceksin. Şampiyonaya katılmak bir adım. Yeni adım gruptan çıkmak, yeni adım finale kalabilmek, yeni adım finali kazanıp kupayı almak. Aynı zamanda bunu sürdürülebilir hale getirmek gerekiyor.

-Şu aşamada ülke futboluna bakacak olursak, bir gerçek koyalım ortaya. Ekonomisiyle, teknik yapısıyla, oyuncu üretimiyle, futbola bakış açısıyla İngiltere, Almanya, Fransa bunlar bizden önde ülkeler. Onları yenmiş olmamız, onlardan iyi olduğumuzu göstermez. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak ve daha da önemlisi oynadığımız futbolla ses getirmek.

-Şu an kupaya hazır mıyız? Ben eksikler görüyorum. Kupayı alsak dahi bunu diyeceğim. Fransa, Dünya Kupası'nı aldığında da bunu söyledi. Hayal satacak halim yok ama hayallerim var. 

-Elimizde Burak var, Cenk var, Enes geliyor, Ahmet Kutucu var. Sayı az. Şimdi Fransa'nın kadrosuna baktığımız zaman birçok oyuncusu hiç milli takımda olmamış, bizim kulüplerimiz dahi onların peşinden gidiyor. Burak bu yaşta Fransa'ya gidiyorsa ve biz parçalamaya uğraşıyorsak belki bir yanlışlık var. Eleştiri üslubumuzu değiştirelim. Bu her oyuncu için geçerli. 

-Beşiktaş büyük bir camia. Yapılanma içine girdi. Ekonomisini düzeltiyor, belli bir noktaya geldi. Trabzon'un ikinciliğini UEFA elinden alınca böyle bir şansı oldu. Bunun da haksızlık olduğunu düşünüyorum. Başka lobi gücü gerekiyor. Beşiktaş oyuncusu ve hocasıyla, başkanı ve camiasıyla bunu hak ediyor. Daha önce biz Olympiakos'u elemiştik. PAOK da iyi bir takım. Biraz rekabetten kaynaklanan sıkıntı var. Türkiye - Yunanistan ilişkilerinden kaynaklı bir gerginlik var. İnşallah başarılı olacak. Tüm takımlara başarılar diliyorum Avrupa'da." dedi.

Son dakika | Şenol Güneş: Hayal satacak halim yok ama hayallerim var

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