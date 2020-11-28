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28.11.2020 - 12:39 | | Ä°brahim ALÄ°OÄžLU / Ä°STANBUL,(DHA) Â

Son dakika | Serdar Dursun, Almanya'yÄ± golleriyle salladÄ±!

Almanya 2. Lig ekibi Darmstadt'ta forma giyen TÃ¼rk oyuncu, bu sezon 9 maÃ§ta 6 kez aÄŸlarÄ± sallayÄ±p 3 de asist yaptÄ±.

Son dakika | Serdar Dursun, Almanya'yÄ± golleriyle salladÄ±!
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Bundesliga 2de Darmstadt formasÄ± giyen Serdar Dursun, bu sezon Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 9 maÃ§ta 6 gol atÄ±p, 3 de asist yaptÄ±.

GeÃ§en sezon Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 34 lig maÃ§Ä±nda 16 gol atan Dursun, 6 da asist yaparak takÄ±mÄ±na Ã¶nemli katkÄ± saÄŸladÄ±. Bu sezon da takÄ±mÄ±nÄ± sÄ±rtlayan isim olan Dursun 9 maÃ§ta 9 gole direkt katkÄ± saÄŸladÄ±.

SÃ–ZLEÅžMESÄ° BÄ°TÄ°YOR

29 yaÅŸÄ±ndaki golcÃ¼ oyuncunun Darmstadt ile sÃ¶zleÅŸmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Sezon baÅŸÄ±nda Ã‡in, TÃ¼rkiye ve Almanyadan teklifler alan Dursun, bonservis bedeli Ã¶denmeden transfer edilebilecek.

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Son dakika | Serdar Dursun, AlmanyayÄ± golleriyle salladÄ±

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