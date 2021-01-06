Son dakika - Sergen Yalçın: Mandzukic'le ilgileniyoruz

Süper Lig’in 17’nci haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor’u 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın basın toplantısında mücadeleyi değerlendirirken bir de transfer açıklaması yaptı.

“MANDZUKIC İLE İLGİLENİYORUZ”

Transfer konusunda Hırvat golcü Mario Mandzukic ile ilgilendiklerini söyleyen Sergen Yalçın, “Şu anda transferle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Önümüzde net bir şey yok. Şu gitsin, bu gelsin demek doğru değil. Transfer başka bir konu. Olursa iyi olur. Geniş kadronun kimseye zararı olmaz. Mario Mandzukic ile ilgileniyoruz. Şartlar uygun olabilirse olabilir. Net bir şey önümüzde yok” şeklinde konuştu.

Fantastik bir skorun ortaya çıktığını belirten Sergen Yalçın, "Oyun ve skor olarak sahada çok iyi şeyler olduğunu söyleyebilirim. Skor biraz fantastik oldu. Uzun süredir böyle sonuçlar çıkmıyor. Arzuluyduk, inanılmaz baskılar yaptık önde ve rakibi hataya zorladık. Bu baskılar da sonuç verdi. Oyuncularımın performansından memnunum. İyi bir maç izlettiler. İzlerken biz de kenarda zevk aldık. İstek ve arzularından fazlasıyla memnunum. İnşallah böyle devam ederiz” diye konuştu.

"GENİŞ BİR KADRO KİMSEYE SIKINTI OLUŞTURMAZ"

Transfer döneminde forvet mevkisine transfer yapılıp, yapılmayacağı sorulan Sergen Yalçın, “Böyle bir süreçte hastalık var, devamında oyuncular hasta olabilirler. Daha geniş bir kadro kimseye sıkıntı oluşturmaz. Alabilirsek tabii ki oyuncu istiyoruz. Bu süreçte oyuncuların hepsini kullanıyoruz. Kadromuzu biraz daha güçlendirip geliştirirsek bunun kimseye zarar olmaz” dedi.

“SEZON BAŞINDAN BERİ ANTRENMANLARDA TARTIŞMA BİLE ÇIKMADI”

Takımdaki oyuncuların birbirlerini çok sevdiğini ve birbirleri için mücadele ettiğini dile getiren Yalçın, “İyi bir kadromuz var. Karakterli ve kaliteli oyuncularımız var. Birbirlerini çok seviyorlar. Sezon başından beri antrenmanlarda tartışma bile çıkmadı. Birbirlerine o kadar bağlılar ki saha içinde de birbirleri için mücadele ediyorlar. Biz sadece ne yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Onlar çaba gösteriyorlar ve kazanıyorlar. Bu galibiyetler onların eseri” ifadelerini kullandı.

“BİZ HAYATIMIZ BOYUNCA ŞAMPİYONLUĞA OYNADIK”

Liderliğin baskı yaratıp yaratmadığı sorulan Yalçın, şöyle konuştu: “Liderlik niye stres yapsın? Biz hayatımız boyunca oralarda şampiyonluğa oynadık. Biz buna alışık bir camiayız.”

“ARKADAŞLIK OLURSA TAKIM SAVUNMASI DAHA İYİ OLUR”

Futbolda savunma ve hücumun birlikte yapılması gerektiğini çok önceden söylediğini belirten Sergen Yalçın, “Her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. Takım savunmasını daha fazla güçlendiriyoruz. Oyuncuları birbirine bağlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlık olursa takım savunması daha iyi olur. Oyuncular birbiri için mücadele ederler. Her maçta daha iyi mücadele ediyoruz. Futbol çok zor bir oyun değil. Toplu hücum yap, toplu savunma yap derler sözü belki 100 sene önce söylenmiştir. Ama futbolda ne değişirse değişsin bu söylediğim değişmez” diye konuştu.