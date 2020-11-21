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21.11.2020 - 21:32 |

Son dakika - Sergen Yalçın patladı! 'Laubali davranışlar...'

Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Sergen Yalçın patladı! 'Laubali davranışlar...'
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Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Kazanmak çok önemli. 3 puanla zor bir periyoda girdik. Bu 3 puan değerli. Eksikler var, evet ama yerlerine oynayacak oyuncular da var. Oyunculara tebrikler. Çok mücadele ettiler, özverili oynadılar. İlk 45 muhteşemdi."

"İkinci yarı baskıyı biliyorduk. Nasıl kıracağımızı biliyorduk ama yedik o baskıyı. İkinci yarı kolay olacak derken laubali davranışlar, rahata almaları 2 gole sebep oldu. 10 kişi rakipten 2 gol yemek yakışmadı."

" Çok eksik var. Zor şartlarla mücadele ediyoruz. Nkoudou aylardır yok. Gökhan haftalardır yok. Oyuncular korona oluyor, 15 gün yok, 2 gün sonra maça çıkıyor. Zor şartlar bunlar. Bütün arkadaşlar için böyle."

"Nereye kadar giderse... Gideceğiz."

"Haftaya Rosier ve Nsakala geliyor. İşte bu şekilde çalışıyoruz. Birileri yok, birileri var, biri gidiyor, biri geliyor. Bu şartlarda futbol çok zor. Herkese zor. Atmosfer yok. 1 senedir neredeyse seyirci yok. Motive olmak zor. Oyuncuların kafaları ailelerinde."

Son dakika - Sergen Yalçın patladı Laubali davranışlar...

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