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20.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Sergen Yalçın uyardı! ‘Milli araya kadar kayıpsız’

Sergen Yalçın, takımına yaptığı konuşmada galibiyet serilerinin önemini hatırlattı, “Milli araya kadar çok önemli maçlarımız var, bizim yine bir galibiyet serisi yakalayarak bu araya kayıpsız girmemiz gerek” ifadelerini kullandı

Son dakika - Sergen Yalçın uyardı! ‘Milli araya kadar kayıpsız’
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SERDAR SARIDAĞ

Süper Lig’de bu haftayı bay geçtiği için takımına üç gün izin veren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kurmaylarıyla bir değerlendirme yaptı.
Daha sonra futbolcularına da konuşma yapan siyah-beyazlı teknik adamın, “Bu aradan sonra milli ara var. O haftaya kadar kayıpsız gitmeliyiz” diye konuştuğu bildirildi.
Lige verilen araları iyi değerlendirerek yarışta olabildiklerini kaydeden Sergen Yalçın’ın, “Bay haftasına üç puanla girdik. Lige tekrar üç puanla dönüş yapmalıyız. Milli araya kadar çok önemli maçlarımız var, bizim yine bir galibiyet serisi yakalayarak bu araya kayıpsız girmemiz gerek. Yarıştayız ama yarışı devam ettirmek istiyorsak bu galibiyet serisini yakalamamız gerek” ifadelerini kullandı.

‘Yorulmuştuk’
Bay haftasının dinlenmek açısından tam zamanında geldiğini de aktaran siyah-beyazlı çalıştırıcının, “Hem fizik hem de mental olarak çok yorulmuştuk. Sürekli maç oynadık. Antrenman yapmaya bile zamanımız olmadı. Puan kaybettiğimiz maçlarda bile iyi oynadık. Bu beni çok umutlandırıyor. Şimdi fizik olarak çok daha iyi bir durumdayız. Lige iyi başlamak zorundayız. Yine herkes forma şansı bulacak. Bu nedenle herkes bu süreçte kendine iyi bakmalı” dediği vurgulandı.

Son dakika - Sergen Yalçın uyardı ‘Milli araya kadar kayıpsız’

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