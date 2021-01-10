Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Sergen Yalçın'dan sürpriz Oğuzhan Özyakup kararı!
10.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Sergen Yalçın'dan sürpriz Oğuzhan Özyakup kararı!

Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesinde çıkacakları Atakaş Hatay deplasmanından mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Öte yandan Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup ile ilgili planını belirledi.

Son dakika - Sergen Yalçın'dan sürpriz Oğuzhan Özyakup kararı!
ABONE OL

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş’ın teknik patronu, oyuncularıyla yaptığı son toplantıda herkesten fizik gücünü ve yeteneklerini sahaya yansıtmasını istedi, “Buraya gelene kadar çok daha zor maçları kazanmış bir ekip olarak, hiçbir bahanemiz yok, çıkıp bu maçı da kazanacağız. Önce cesaretli olacağız” dedi

Süper Lig’de iki hafta önce oturduğu liderlik koltuğunu kolay kolay bırakmak istemeyen Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Atakaş Hatayspor müsabakası öncesi oyuncularına son uyarılarını yaptı.
Yoğun maç trafiği yüzünden kadroda yine rotasyona gidecek olan deneyimli hoca, forma şansı bulan herkesten tüm fizik gücünü ve yeteneklerini sahaya yansıtmasını istedi. Ligin iyi futbol oynayan takımlarından biriyle karşı karşıya geleceklerinin altını çizen Sergen Yalçın’ın, “Gücünüzü 90 dakikaya yayacak şekilde idareli kullanın. Erken gol bulamazsak da kesinlikle paniğe girmeden sabırlı oynamanızı istiyorum” ifadelerini kullandığı belirlendi.

Son dakika - Sergen Yalçından sürpriz Oğuzhan Özyakup kararı


İyi oyun ikinci planda
Oyuncularına antrenmanlarda hem hücum hem de savunmaya yönelik çeşitli taktik çalışmalar yaptıran siyah-beyazlı teknik adamın, topa sahip olmaktan çok üç puanı getirecek hamlelerin daha önemli olduğunu dile getirdiği öğrenildi.
Yedek soyundurmayı düşündüğü Oğuzhan Özyakup’u bu maçta hamle oyuncusu olarak ikinci yarıda sahaya sürmeyi planlayan Beşiktaş’ın teknik patronu, Galatasaray derbisi öncesinde kazanmak zorunda olduklarına vurgu yaptı.

‘Kolay maç yok’
Siyah-beyazlı teknik adamın, “Ligde kolay maç yok. Hatay maçı da kesinlikle kolay olmayacak. Rakibimiz geride kalan haftalarda çok iyi maçlar oynadı. Biz her maçta sonuna kadar mücadele etmek ve kazanma arzumuzu sahaya yansıtmak zorundayız. Zaten bunları iyi yaptığımız için liderliğe yükseldik. Kağıt üzerinde zor görünen maçlarda puan kaybetmek gibi bir seçeneğimiz yok bizim. Buraya gelene kadar çok daha zor maçları kazanmış bir ekip olarak, hiçbir bahanemiz yok, çıkıp bu maçı da kazanacağız. Önce cesaretli olacağız. Sahaya cesaretinizi yansıtacaksınız” diye konuştuğu aktarıldı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Everton-Rotherham United: 2-1

Beşiktaşlı Oyuncular Larin’in Rizespor’a attığı En Güzel Golü Seçiyor

Fatih Terim'den Falcao açıklaması
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Atiba, Ghezzal ilk 11’e dönüyor
    Atiba, Ghezzal ilk 11’e dönüyor
  2. Genoa'ya galibiyeti Miha Zajc'ın golü getirdi!
    Genoa'ya galibiyeti Miha Zajc'ın golü getirdi!
  3. Onyekuru, İstanbul’da!
    Onyekuru, İstanbul’da!
  4. Trabzonspor'da 'bay' rahatlığı!
    Trabzonspor'da 'bay' rahatlığı!
  5. Sürpriz Oğuzhan Özyakup kararı!
    Sürpriz Oğuzhan Özyakup kararı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İşte Erol Bulut'un istediği model! "15 saniyede gol"

İşte Erol Bulut'un istediği model! "15 saniyede gol"

Son dakika - Gaziantep'te Sumudica ile sözleşme krizi!

Son dakika - Gaziantep'te Sumudica ile sözleşme krizi!

Fenerbahçe transfer haberleri | Mesut Özil'den kahveli mesaj!

Fenerbahçe transfer haberleri | Mesut Özil'den kahveli mesaj!

Konyaspor Danimarka’dan Ertuğrul Tekşen'in transferini bitiriyor!

Konyaspor Danimarka’dan Ertuğrul Tekşen'in transferini bitiriyor!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet