Son dakika | Serie A'da maç programı belli oldu!

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Serie A'da 20-21 Haziran maçları belli oldu.

İşte o maçlar;

Atalanta - Sassuolo

Verona - Cagliari



Inter - Sampdoria

Torino - Parma

Kupa maçı 13 Haziran'da

Serie A'nın 20 Haziran tarihinde başlaması kararının nedeninin, 13 Haziran'da İtalya Kupası maçlarını oynatmak olduğu da kaydedildi. İtalya Kupası'nın yarı finallerinde Napoli - Inter ve Juventus - Milan maçları oynanacak.

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