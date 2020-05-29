29.05.2020 - 23:04 |
Son dakika | Serie A'da maç programı belli oldu!
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen İtalya Serie A'nın başlama tarihi belli oldu. İşte ilk hafta maçları...
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Serie A'da 20-21 Haziran maçları belli oldu.
İşte o maçlar;
Atalanta - Sassuolo
Verona - Cagliari
Inter - Sampdoria
Torino - Parma
Kupa maçı 13 Haziran'da
Serie A'nın 20 Haziran tarihinde başlaması kararının nedeninin, 13 Haziran'da İtalya Kupası maçlarını oynatmak olduğu da kaydedildi. İtalya Kupası'nın yarı finallerinde Napoli - Inter ve Juventus - Milan maçları oynanacak.
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