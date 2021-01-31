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31.01.2021 - 11:46 |

Son dakika | Sivasspor'dan Tyler Boyd için teklif

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sezon başında kadro dışı kalan Tyler Boyd için Beşiktaş’a 5 aylık kiralama teklifi yaptı.

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Transfer tahtasının bitimine kısa bir süre kala Süper Lig ekipleri son hamlelerini yapıyor.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın düşük performansı nedeniyle kadro dışı bıraktığı ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd'a Demir Grup Sivasspor talip oldu. 

Rıza Çalımbay'ın isteği üzerine kırmızılı beyazlı ekip Boyd'u 5 aylığına kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Transfer için son görüşmeler iki kulüp arasında sürüyor. (A Spor)

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