Son dakika | Sivasspor'dan Tyler Boyd için teklif

Transfer tahtasının bitimine kısa bir süre kala Süper Lig ekipleri son hamlelerini yapıyor.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın düşük performansı nedeniyle kadro dışı bıraktığı ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd'a Demir Grup Sivasspor talip oldu.

Rıza Çalımbay'ın isteği üzerine kırmızılı beyazlı ekip Boyd'u 5 aylığına kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Transfer için son görüşmeler iki kulüp arasında sürüyor. (A Spor)