Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Son dakika | Stat müdürünü çöpe attılar
01.12.2020 - 18:56 |

Son dakika | Stat müdürünü çöpe attılar

Ukrayna’da sezonun flaş ekibi Desna’nın taraftarları, stadyum kirasına büyük zam yapılmasının ardından stadı bastı stat müdürünü çöp konteynırının içine attı.

Son dakika | Stat müdürünü çöpe attılar
ABONE OL
Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Ukrayna’da Desna kulübünün taraftarları, takımlarının oynadığı statla ilgili yaşanan gelişmelerin ardından oluşan sorunu kendileri çözmeye kalkışınca ortaya alışılmadık görüntüler çıktı. Ukrayna birinci liginde dördüncü sırada bulunan ve tarihinin en başarılı sezonlarından birini geçiren takımın stadında kira yüzünden anlaşmazlık çıktı.

Desna ekibi maçlarını Yuri Gagarin Stadı’nda oynuyor… Uzaya çıkan ilk insan olan Gagarin’in vakti zamanında buraya yaptığı ziyaretten dolayı stadyuma bu isim verildi. Stadyum ise devlete ait ve kulüp kira ödüyor.

Bu sezon devlere kafa tutan ve sportif acıdan kendileri açısından her şey iyi giderken, mavi-beyazlı takım bir anda statlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Çünkü stadyumun kirasına fahiş bir zam yapıldı.

Kulüp bu parayı ödemeyi reddetti, Desna’nın ev sahibi olduğu stadyumun değişmesi gündeme geldi. Bunun üzerine taraftarlar stadı bastı. Bakanlığa bağlı memur olan stadyum müdürünü odasından çıkaran öfkeli kalabalık, müdürü çöp konteynırının içerisine attı.

Son dakika | Stat müdürünü çöpe attılar

LA LIGA'da 11. Haftanın en güzel golü!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş ve F.Bahçe PFDK'ya sevk edildi
    Beşiktaş ve F.Bahçe PFDK'ya sevk edildi
  2. Galatasaray'da seçim iptal edildi
    Galatasaray'da seçim iptal edildi
  3. Otyakmaz: Artık tahammülümüz kalmadı
    Otyakmaz: Artık tahammülümüz kalmadı
  4. Stat müdürünü çöpe attılar
    Stat müdürünü çöpe attılar
  5. Güneş: Trabzon'a gidiyordu, engelledim
    Güneş: Trabzon'a gidiyordu, engelledim



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eski yıldız Dario Srna’dan tonlarca mandalina!

Eski yıldız Dario Srna’dan tonlarca mandalina!

Avrupa futboluna Red Bull dokunuşu

Avrupa futboluna Red Bull dokunuşu

TFF 1. Lig’de ertelenen maçların programı belli oldu

TFF 1. Lig’de ertelenen maçların programı belli oldu

Son dakika | Okan Buruk: Rakibi çok iyi analiz ettik

Son dakika | Okan Buruk: Rakibi çok iyi analiz ettik

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet