Son dakika | Stat müdürünü çöpe attılar

Ukrayna’da Desna kulübünün taraftarları, takımlarının oynadığı statla ilgili yaşanan gelişmelerin ardından oluşan sorunu kendileri çözmeye kalkışınca ortaya alışılmadık görüntüler çıktı. Ukrayna birinci liginde dördüncü sırada bulunan ve tarihinin en başarılı sezonlarından birini geçiren takımın stadında kira yüzünden anlaşmazlık çıktı.

Desna ekibi maçlarını Yuri Gagarin Stadı’nda oynuyor… Uzaya çıkan ilk insan olan Gagarin’in vakti zamanında buraya yaptığı ziyaretten dolayı stadyuma bu isim verildi. Stadyum ise devlete ait ve kulüp kira ödüyor.

Bu sezon devlere kafa tutan ve sportif acıdan kendileri açısından her şey iyi giderken, mavi-beyazlı takım bir anda statlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Çünkü stadyumun kirasına fahiş bir zam yapıldı.

Kulüp bu parayı ödemeyi reddetti, Desna’nın ev sahibi olduğu stadyumun değişmesi gündeme geldi. Bunun üzerine taraftarlar stadı bastı. Bakanlığa bağlı memur olan stadyum müdürünü odasından çıkaran öfkeli kalabalık, müdürü çöp konteynırının içerisine attı.