Son dakika | Sumudica köprüleri attı: 'Kulübün teklifini kabul etmiyorum!'

İşte Sumudica'nın sözleri:

"Kulüp benden yüzde 10 indirim yapmamı istedi ancak kabul edemeyeceğim. Ben futbolculara cebimden para verdim. Bana saygı göstermeyen insanlarla çalışmam çok zor. Takım küme mi düşsün yani? Benim başarımın bedeli bu mu? Maaşımın %10 düşürülmesi mi? Size maaşınızı düşürme teklifi gelseydi kabul eder miydiniz? Maaşa ilave olarak 80bin euro vereceklerini söylediler.

'Maaşım 600 bin euro tüm Türkiye bilsin'

Biz buraya yabancı bir ülkeye 8 kişilik ekiple geldim. 80 bin 8'e bölünecek. Maaşım 600 bin euro. Bunu da tüm Türkiye bilsin. Sivasspor'u tebrik ediyorum. Ancak %100 penaltımız verilmedi. Sivasspor'un kimseye ihtiyacı yok. "