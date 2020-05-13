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13.05.2020 - 18:43 |

Son dakika | Süper Lig, 12 Haziran'da başlıyor!

Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Kurulu ile yaptığı görüşme sonrası; Süper Lig'in 12 Haziran, TFF 1. Lig'in 19 Haziran, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 18 Temmuz, Bölgesel Amatör Lig'in 18 Temmuz'da başlayacağını açıkladı.

Son dakika | Süper Lig, 12 Haziran'da başlıyor!
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Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Sağlık Kurulu ile yaptığı görüşme sonrası; Süper Lig'in 12 Haziran, TFF 1. Lig'in 19 Haziran, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 18 Temmuz, Bölgesel Amatör Lig'in de 18 Temmuz'da başlayacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün TFF Sağlık Kurulu ile toplantı gerçekleştirdi. TFF Sağlık Kurulu'nun, Süper Lig ve diğer liglerle ilgili görüş ve tavsiyelerinin yanı sıra, Türkiye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin yazılı başvuruları dikkate alınarak, yeni bir değerlendirmede bulunduğu aktarıldı.

TFF Yönetim Kurulu, yapılan toplantı sonrası Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin başlama tarihlerini açıkladı. TFF'den yapılan yazılı açıklamada tarihler şu şekilde verildi:

Süper Lig: 12 Haziran 2020

TFF 1. Lig: 19 Haziran 2020

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig: 18 Temmuz 2020

Bölgesel Amatör Lig: 18 Temmuz 2020

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