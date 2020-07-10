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10.07.2020 - 14:29 |

Son dakika | Süper Lig hakeminin koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF'den yapılan açıklamaya göre; üst klasman hakemlerinden birinde koronavirüse rastlandığı bildirildi.

Son dakika | Süper Lig hakeminin koronavirüs testi pozitif çıktı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), üst klasman bir hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"Üst Klasman hakemlerimizden birinin 09.07.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.

Son dakika | Süper Lig hakeminin koronavirüs testi pozitif çıktı

Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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