Son dakika - Süper Lig'de 4 büyükler nokta atışı transferleriyle dikkat çekti!

CELAL UMUT EREN

Süper Lig’de 25. hafta itibariyle şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ediyor. İlk 4 sırada yer alan 4 büyükler transfer başarılarıyla dikkat çekiyor. Ocak ayında kadrolarına nokta atışı takviyeler yapan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, zirve yarışında iddialı konumda bulunuyor.

Özellikle Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın da etkisiyle ilk 4 sıraya yetişerek bir anda zirveye yaklaştı. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe de 1996-97, 1997-98, 1998-99 ve 2006-07 sezonlarından sonra ilk kez yeniden aynı anda yarışa katıldı.

Bu güçlü yarışta ocak ayı transferleri ön plana çıktı. Galatasaray’da 3. kez takıma katılan Onyekuru 4 lig maçında 3 gol 2 asist yaparken, Mustafa Muhammed 3 lig maçında 3 gol ve özellikle Fenerbahçe derbisindeki skoruyla alkış aldı.



Ses getirdi

Gedson ve Yedlin de hemen takıma adapte oldu. Beşiktaş’ta da Cenk Tosun, ilk lig maçında 2 gol birden atarak göz doldurdu. Fenerbahçe’de Szalai ve Osayi-Samuel gibi genç yıldızlar direkt ilk 11’e yazıldı.

Mesut Özil transferi ise dünyada ses getirdi, takımın heyecanını yükseltti. Trabzonspor’da da Bakasetas 3 lig maçında 3 gol atarak 9 puana direkt etki etti.

Genç orta saha Berat Özdemir de ilk 11’in vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

İşte 4 büyüklerin transfer raporu

GALATASARAY: Gedson Fernandes, Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Yedlin, Mustafa Muhammed

FENERBAHÇE: Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Attila Szalai, Osayi-Samuel

TRABZONSPOR: Bakasetas, Berat Özdemir, Yunus Mallı

BEŞİKTAŞ: Cenk Tosun, Bilal Ceylan

En pahalısı İrfan Can

Ligde ilk 4 sıradaki 4 büyüklerde transferde en fazla yatırımı Fenerbahçe yaptı. İrfan Can Kahveci için Başakşehir’e 7 milyon euro bonservis ödendi. Ocak ayı döneminin de en pahalı transferi İrfan Can oldu. Szalai ve Osayi-Samuel’le beraber sarı-lacivertliler toplamda 9.2 milyon euro para harcadı. Trabzonspor’da da Bakasetas ve Berat Özdemir ikilisi için Alanyaspor ile Gençlerbirliği’ne toplamda 5.5 milyon euro verildi. Galatasaray ise Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed ve Gedson Fernandes’i kiraladı. Onyekuru ve Mustafa Muhammed’de de satın alma opsiyonu yer alıyor. Beşiktaş da eski golcüsü Cenk Tosun’u Everton’dan kiraladı.

Bedavaya ünlü yıldız

Transfer döneminde 4 büyükler bazı isimleri de bedelsiz olarak kadroya kattı. Bu isimler arasında Mesut Özil dikkat çekti. Arsenal ile sözleşmesini fesheden Özil, bonservis bedeli olmadan Fenerbahçe’ye geldi. Galatasaray’da da sağ bek Yedlin benzer şekilde Newcastle United’dan ayrılarak bedelsiz imza attı. Trabzonspor ise Yunus Mallı’yı kadrosuna bonservis ödemeden katmayı başardı.