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12.02.2020 - 12:51 |

SON DAKİKA | Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçını Abdülkadir Bitigen, Trabzonspor-Sivasspor maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek. Fenerbahçe-Alanyaspor maçının tartışılan hakemi Ümit Öztürk'e ise görev verilmedi.

SON DAKİKA | Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçını Abdülkadir Bitigen, Trabzonspor-Sivasspor maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçının tartışılan hakemi Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkat Tokat'a ise herhangi bir görev verilmedi.

MHK'dan yapılan açıklamaya göre; 14, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

14 Şubat Cuma
20:00 M.Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

15 Şubat Cumartesi
14:00 Y.Denizlispor - HK Kayserispor: Özgür Yankaya
17:00 İH Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan
20:00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

16 Şubat Pazar
13:30 A.Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
16:00 Trabzonspor - DG Sivasspor: Cüneyt Çakır
19:00 Galatasaray - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

17 Şubat Pazartesi
20:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Ç.Rizespor: Ali Palabıyık
20:00 FT Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

SON DAKİKA | Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandı

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