Son dakika | Süper Lig'de küme düşme yok! Yabancı kuralı 1 yıl ertelendi

SKORER ÖZEL |

TFF'nin aldığı son dakika kararına göre Süper Lig 2019- 2020 sezonunda küme düşme kaldırıldı. Gelecek sezon Süper Lig, TFF 1. Lig'den gelen 3 takımın ile birlikte önümüzdeki sezon 21 takım ile oynanacak. Her hafta 1 takım bay geçerek sezonu tamamlayacak. Öte yandan 2. ve 3. Lig'de de küme düşme kaldırıldı.

Yeni sezon için düşünülen yabancı oyuncu kuralı ise 1 yıl ertelenecek. UEFA Finansal Fair Play uygulaması ise aynı kaldı.

Bir sonraki 2021 - 22 sezonunda ise Süper Lig 20 takımla devam edecek.

Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir birazdan resmi açıklamayı yapacak...

Milliyet'in bu sabah ilk olarak duyurduğu gelişmeye göre yabancı kuralı değiştirildiği şekliyle 1 yıl ertelendi. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda 14 yabancı kuralı devam edecek. Matematiksel olarak küme düşen Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve MKE Ankaragücü takımları 2020-2021 sezonunda yeniden Süper Lig'de yer alacak. Önümüzdeki sezon ise 4 takım küme düşecek ve 3 takım lige dahil edilerek bundan sonra lig 20 takımlı oynanacak.

SÜPER LİG TARİHİNDE BİR İLK

Süper Lig'de küme düşmenin kalkmasıyla birlikte profesyonel liglere geçilen 1959'dan bu yana ilk kez 21 takım aynı sezonda aynı ligde mücadele edecek.

Süper Lig 1994-95 sezonundan beri 18 takımla 34 hafta üzerinden oynanıyor. 1990-91 ile 1994-95 arasında 16 takım ve 30 hafta üzerinde oynanan Süper Lig, 1989-90 sezonunda 18 takım 34 hafta ve 1989-90 sezonunda 19 takım 36 hafta (bir takım her hafta bay) üzerinden oynanmıştı.