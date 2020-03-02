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02.03.2020 - 20:18 |

Son dakika... Süper Lig'de program açÄ±klandÄ±! Galatasaray - BeÅŸiktaÅŸ derbisi...

2019-2020 SÃ¼per Lig Cemil Usta Sezonu 26, 27 ve 28. hafta mÃ¼sabaka programlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Buna gÃ¶re 26. haftada oynanacak Galatasaray-BeÅŸiktaÅŸ derbisi 15 Mart Pazar saat 19.00'da baÅŸlayacak

Son dakika... Süper Lig'de program açÄ±klandÄ±! Galatasaray - BeÅŸiktaÅŸ derbisi...

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SÃ¼per Lig'de 26, 27 ve 28. haftanÄ±n maÃ§ programÄ± belliÂ  oldu.Â SÃ¼per Lig'de 26, 27 ve 28. haftanÄ±n maÃ§ programÄ± belliÂ  oldu.Â 

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 26. haftadaÂ  Galatasaray ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±ndaki derbi maÃ§, 15 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 19.00'daÂ  oynanacak.

Ligde 3 haftalÄ±k maÃ§larÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:

Â 26. hafta

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Â  Â  13 Mart Cuma:
Â Â 
Â  Â  20.00 KasÄ±mpaÅŸa-GÃ¶ztepe (KasÄ±mpaÅŸa Recep Tayyip ErdoÄŸan)
Â Â 
Â  Â  20.00 MKE AnkaragÃ¼cÃ¼-Ã‡aykur Rizespor (Eryaman)
Â Â 
Â  Â  14 Mart Cumartesi:
Â Â 
Â  Â  14.00 Yukatel Denizlispor-GenÃ§lerbirliÄŸi (Denizli AtatÃ¼rk)
Â Â 
Â  Â  17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (BahÃ§eÅŸehir OkullarÄ±)
Â Â 
Â  Â  20.00 Ä°ttifak Holding Konyaspor-FenerbahÃ§e (Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehirÂ  Belediye)
Â Â 
Â  Â  15 Mart Pazar:
Â Â 
Â  Â  13.30 HES Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (BÃ¼yÃ¼kÅŸehirÂ  Belediyesi Kadir Has)
Â Â 
Â  Â  16.00 Trabzonspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir (Medical Park)
Â Â 
Â  Â  19.00 Galatasaray-BeÅŸiktaÅŸ (TÃ¼rk Telekom)
Â Â 
Â  Â  16 Mart Pazartesi:
Â Â 
Â  Â  20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

Â 27. hafta
Â  Â
Â  Â  20 Mart Cuma
Â Â 
Â  Â  20.00 FenerbahÃ§e-HES Kablo Kayserispor (Ãœlker)
Â Â 
Â  Â  21 Mart Cumartesi:
Â Â 
Â  Â  14.00 Gaziantep FK-MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ (Kalyon)
Â Â 
Â  Â  17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-KasÄ±mpaÅŸa (Yeni Malatya)
Â Â 
Â  Â  17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 EylÃ¼l)
Â Â 
Â  Â  20.00 BeÅŸiktaÅŸ-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
Â Â 
Â  Â  22 Mart Pazar:
Â Â 
Â  Â  13.30 GenÃ§lerbirliÄŸi-Ä°ttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
Â Â 
Â  Â  16.00 Ã‡aykur Rizespor-Galatasaray (Ã‡aykur Didi)
Â Â 
Â  Â  19.00 Medipol BaÅŸakÅŸehir-Aytemiz Alanyaspor (BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim)
Â Â 
Â  Â  19.00 GÃ¶ztepe-Trabzonspor (GÃ¼rsel Aksel)


28. Hafta
Â 
Â  Â  3 Nisan Cuma:
Â Â 
Â  Â  20.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (BahÃ§eÅŸehir OkullarÄ±)
Â Â 
Â  Â  4 Nisan Cumartesi:
Â Â 
Â  Â  14.00 HES Kablo Kayserispor-GenÃ§lerbirliÄŸi (BÃ¼yÃ¼kÅŸehir BelediyesiÂ  Kadir Has)
Â Â 
Â  Â  17.00 MKE AnkaragÃ¼cÃ¼-Medipol BaÅŸakÅŸehir (Eryaman)
Â Â 
Â  Â  20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (TÃ¼rk Telekom)
Â Â 
Â  Â  5 Nisan Pazar:
Â Â 
Â  Â  13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-GÃ¶ztepe (Yeni Malatya)
Â Â 
Â  Â  16.00 Ä°ttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (KonyaÂ  BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye)
Â Â 
Â  Â  16.00 KasÄ±mpaÅŸa-FenerbahÃ§e (KasÄ±mpaÅŸa Recep Tayyip ErdoÄŸan)
Â Â 
Â  Â  19.00 Yukatel Denizlispor-BeÅŸiktaÅŸ (Denizli AtatÃ¼rk)
Â Â 
Â  Â  6 Nisan Pazartesi:
Â Â 
Â  Â  20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Ã‡aykur Rizespor (Antalya)

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