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22.02.2021 - 14:34 |

Son dakika | Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Galatasaray ilk kez...

Süper Lig'de 26. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada 7'de 7 yaparak 3 puan farkla liderliğini koruyan Galatasaray ilk kez favori koltuğunu ezeli rakibi Fenerbahçe ile paylaştı.

Son dakika | Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Galatasaray ilk kez...
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Süper Lig'de 26. haftanın ardından liderlik koltuğunda bu kez puan farkıyla ele geçiren Galatasaray şampiyonluk oranında Fenerbahçe'yi yakaladı.

Sarı-kırmızılı takım 2.50 oranla favori koltuğunu ezeli rakibi Fenerbahçe ile paylaştı.

Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u yenip 3 puan farkla öne geçmişti. Pazar akşamı da Fenerbahçe, Kadıköy'de Göztepe'ye kaybedince sarı-kırmızılı ekip 3 puan farkla liderlik koltuğuna oturdu.

İşte güncellenen şampiyonluk oranları:

Galatasaray - 2,50
Fenerbahçe - 2,50
Beşiktaş - 3,00
Trabzonspor - 11,00
Alanyaspor - 200,00
Hatayspor - 250,00

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Son dakika | Süper Ligde şampiyonluk oranları açıklandı Galatasaray ilk kez...

 

 

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