Son dakika | Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Galatasaray ilk kez...

Süper Lig'de 26. haftanın ardından liderlik koltuğunda bu kez puan farkıyla ele geçiren Galatasaray şampiyonluk oranında Fenerbahçe'yi yakaladı.

Sarı-kırmızılı takım 2.50 oranla favori koltuğunu ezeli rakibi Fenerbahçe ile paylaştı.

Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u yenip 3 puan farkla öne geçmişti. Pazar akşamı da Fenerbahçe, Kadıköy'de Göztepe'ye kaybedince sarı-kırmızılı ekip 3 puan farkla liderlik koltuğuna oturdu.

İşte güncellenen şampiyonluk oranları:

Galatasaray - 2,50

Fenerbahçe - 2,50

Beşiktaş - 3,00

Trabzonspor - 11,00

Alanyaspor - 200,00

Hatayspor - 250,00