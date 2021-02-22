22.02.2021 - 14:34 |
Son dakika | Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Galatasaray ilk kez...
Süper Lig'de 26. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada 7'de 7 yaparak 3 puan farkla liderliğini koruyan Galatasaray ilk kez favori koltuğunu ezeli rakibi Fenerbahçe ile paylaştı.
Süper Lig'de 26. haftanın ardından liderlik koltuğunda bu kez puan farkıyla ele geçiren Galatasaray şampiyonluk oranında Fenerbahçe'yi yakaladı.
Sarı-kırmızılı takım 2.50 oranla favori koltuğunu ezeli rakibi Fenerbahçe ile paylaştı.
Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u yenip 3 puan farkla öne geçmişti. Pazar akşamı da Fenerbahçe, Kadıköy'de Göztepe'ye kaybedince sarı-kırmızılı ekip 3 puan farkla liderlik koltuğuna oturdu.
İşte güncellenen şampiyonluk oranları:
Galatasaray - 2,50
Fenerbahçe - 2,50
Beşiktaş - 3,00
Trabzonspor - 11,00
Alanyaspor - 200,00
Hatayspor - 250,00