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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika | Sürpriz hamle! Bologna, Mert Çetin'i istiyor...
31.12.2020 - 15:27 |

Son dakika | Sürpriz hamle! Bologna, Mert Çetin'i istiyor...

Milli takımın stoperlerinden Mert Çetin için ocak ayında sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Verona’da kiralık olan ve sadece 5 maça çıkabilen 23 yaşındaki savunmacının Bologna tarafından istendiği iddia edildi.

Son dakika | Sürpriz hamle! Bologna, Mert Çetin'i istiyor...
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Celal Umut Eren

Transfer dönemi öncesi İtalya’da Mert Çetin’le ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bonservisi Roma kulübünde olan genç stoper için Bologna’nın devrede olduğu aktarıldı.

Sezon başında Verona’ya kiralanan Mert’in ocak ayı transfer döneminde buradan ayrılabileceği ve Bologna’nın güçlü bir ilgi gösterdiği vurgulandı.

Şu ana kadar sezon başından beri Verona’da sadece 5 resmi maçta oynayan 23 yaşındaki defansın sürekli forma giyebileceği bir kulüp istediği dile getirildi. Roma’ya geçen sene transfer olan Mert Çetin’in sezon sonundaki Avrupa Futbol Şampiyonası’nda olabilmek için forma giyeceği bir kulüp aradığı savunuldu.

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