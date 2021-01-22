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22.01.2021 - 21:53 |

Son dakika - Tahkim Kurulu, Diagne'nin 2 maçlık cezasını onadı!

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Mbaye Diagne'nin 2 maçlık cezasını onadı. Diagne, Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Son dakika - Tahkim Kurulu, Diagne'nin 2 maçlık cezasını onadı!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne'nin 2 maçlık cezasını onadı. 

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kararına yapılan itirazı görüştüğü belirtildi.

Kurulun, itiraz başvurusunu reddederek sarı-kırmızılı oyuncunun 2 resmi müsabakadan men cezasını onadığı bildirildi. Diagne, Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Ayrıca, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin liralık cezasının da onandığını açıkladı.

Son dakika - Tahkim Kurulu, Diagnenin 2 maçlık cezasını onadı

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