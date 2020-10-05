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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Tarihi hezimet sonrası Liverpool'dan Uğurcan Çakır hamlesi!
05.10.2020 - 15:46 | | FANATİK

Son dakika | Tarihi hezimet sonrası Liverpool'dan Uğurcan Çakır hamlesi!

Transfer döneminin son gününde Liverpool, dün gece yedek kalecisi Adrian'ın Aston Villa'dan 7 gol yemesinin ardından kaleci transferi için atağa geçmeye hazırlanıyor. İngiliz devinin kaleci adayları arasında Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın da ilk sıralarda yer aldığı aktarıldı.

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İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Aston Villa'dan alınan 7-2'lik hezimetin etkilerini yaşıyor. Alisson'un sakatlığı sonrası kaleye geçen Adrian'ın Aston Villa'ya karşı sergilediği performans sonrası Liverpool, yeni bir kaleci transferi adına son gün hamlesi yapması beklenirken gündemdeki isimlerin başında Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır geliyor. Express.co.uk'in haberine göre Alisson'un yaklaşık 6 hafta daha forma giyemeyecek olması Jurgen Klopp'u arayışa sokabilir. Liverpool, Aston Villa karşısında 7-2 mağlup olarak Alisson'un yokluğunu fazlasıyla hissetti. Yerine oynayan yedek kaleci Adrian'ın performansı beğenilmezken geçmişte aldığı eleştirilerden kaynaklı özgüveninin de zarar gördüğü aktarıldı.

Bu doğrultuda transferin son günü bir kaleci takviyesi yapmak isteyen Liverpool; Paulo Gazzaniga, Nick Pope, Danijel Subasic ve Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı gündeminde tutuyor.

Diğer adaylara göre genç olmasının avantaj sağladığı belirtilen Uğurcan'ın bu dönemde transferinin mantıklı olabileceği aktarılırken Trabzonspor'un 20 milyon Euro'luk talebinin de Liverpool'u pazarlık noktasında zorlamayacağı aktarıldı. Adrian'dan 8 yaş daha genç olan Uğurcan Çakır'ın Alisson'un dönüşü sonrası da takımın yedek kaleci sorununu çözeceği belirtilmekte.

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Son dakika | Tarihi hezimet sonrası Liverpooldan Uğurcan Çakır hamlesi

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