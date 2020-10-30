Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Son dakika - TFF açıkladı: 4 hakemin koronavirüs testi pozitif
30.10.2020 - 14:06 |

Son dakika - TFF açıkladı: 4 hakemin koronavirüs testi pozitif

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı resmi açıklamayla 4 üst klasman hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika - TFF açıkladı: 4 hakemin koronavirüs testi pozitif
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakemi ile üç klasman yardımcı hakeminin çarşamba günü yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

'Bir Üst Klasman hakemimiz ile üç Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 28.10.2020 Çarşamba ve 29.10.2020 Perşembe günleri yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır.
 
Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.
 
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
 
TFF Sağlık Kurulu'

Son dakika - TFF açıkladı: 4 hakemin koronavirüs testi pozitif

Covid-19 salgını bile engel olamadı! Golf sevdası...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  2. Menemenspor'da 7'si futbolcu 13 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
    Menemenspor'da 7'si futbolcu 13 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
  3. Melih İbrahimoğlu ilk Avrupa maçına çıktı
    Melih İbrahimoğlu ilk Avrupa maçına çıktı
  4. Burak Yılmaz: "Gol atamamak herkesin başına gelebilir"
    Burak Yılmaz: "Gol atamamak herkesin başına gelebilir"
  5. Fenerbahçe'de Tisserand antrenmanda yer almadı
    Fenerbahçe'de Tisserand antrenmanda yer almadı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - TFF açıkladı: 4 hakemin koronavirüs testi pozitif

Son dakika - TFF açıkladı: 4 hakemin koronavirüs testi pozitif

Hekimoğlu Trabzon FK'ın yeni teknik direktörü Osman Özköylü oldu

Hekimoğlu Trabzon FK'ın yeni teknik direktörü Osman Özköylü oldu

Göztepe'nin rakibi lider Alanyaspor

Göztepe'nin rakibi lider Alanyaspor

Denizlispor’da Mustafa Yumlu seferberliği

Denizlispor’da Mustafa Yumlu seferberliği 

Sıradaki Haber