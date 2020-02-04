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HaberlerSüper Lig Haberleri SON DAKİKA | TFF Başkanı Nihat Özdemir perşembe basın toplantısı düzenleyecek
04.02.2020 - 19:22 |

SON DAKİKA | TFF Başkanı Nihat Özdemir perşembe basın toplantısı düzenleyecek

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat perşembe günü saat 11.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek...

SON DAKİKA | TFF Başkanı Nihat Özdemir perşembe basın toplantısı düzenleyecek

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat perşembe günü saat 11.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.

Başkan Nihat Özdemir, toplantıda 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacak, yapılan tüm çalışmaları kamuoyu ile paylaşıp soruları yanıtlayacak."

SON DAKİKA | TFF Başkanı Nihat Özdemir perşembe basın toplantısı düzenleyecek

 

 

 

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