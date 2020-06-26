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26.06.2020 - 13:01 | | İSTANBUL, (DHA) -

Son dakika | TFF'den Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gelecek sezon geçerli olmak üzere Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na geçici maddeler eklenmesine karar verdi. TFF ayrıca TFF 1'inci Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ta değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Son dakika | TFF'den Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun 25.06.2020 tarih ve 38 sayılı toplantısında, Covid-19 salgını ve salgının Kulüp Mali Tablolarına olan olumsuz etkisi nedeniyle  UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatında yapılan değişiklikler uyarınca, 2020/2021 sezonunda geçerli olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na Geçici Madde 10, 11 ve 12 eklenmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Son dakika | TFFden Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatında değişiklik

Müsabaka talimatlarında değişiklik 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); Süper Lig, TFF 1'inci Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ta değişikliğe gidildiğini duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada; "TFF Yönetim Kurulu 25.06.2020 tarih ve 38 sayılı toplantısında, Covid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatın 8. Maddesinin 2. Fıkrası ile Ek.1'inde ve EK-2'sinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

 

 

 

 

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