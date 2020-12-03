Son dakika - Tolgay Arslan'dan derbi açıklaması! 'İnanılmaz...'

Udinese formasıyla 7 yıl sonra bir lig maçında fileleri sallayan Tolgay Arslan, Fanatik'e konuştu:

Her maç güçleniyorum'

*İtalya'daki ilk golünü attın, neler hissettin?

"Her maç daha iyi oluyorum ve güçleniyorum. Takım arkadaşlarım oyun tarzımı artık daha iyi biliyor. Gol attığım için mutluyum. Takımın kalitesi çok yüksek. Lazio galibiyeti de bu yüzden beni şaşırtmıyor. Daha da iyi olacağız."

'Sabah 9'dan, öğlen 4'e kadar'

*Udinese kulübü için neler söylersin?

"Her konuda inanılmaz profesyonel bir kulüp. Teknik ekip tarafında bir hayli çok insan var. Burada bütün günün futbolla geçiyor. Sabah 9'da evden çıkıyorum, öğlen 4'te tesislerden ayrılıyorum. Önce 30-40 dakika fitness hocalarıyla, daha sonra teknik ekiple 1.5 saat idman yapıyoruz. Her antrenmanda taktik çalışıyoruz. Bu anlamda çok gelişmiş durumdayım. İdman sonrası açma-germe egzersizi yapıyoruz ve sonra da fizyoterapistler sakatlık riskine karşı seni kontrol ediyor.. Ve günü tamamlıyoruz."

'Türkiye'de çoktan değişmişti'

*İtalyan ve Türk futbolu arasındaki farklar nelerdir?

"Serie A'yı çok sevdim. Herkesin tek düşüncesi futbol oynamak. Türkiye'de de büyük bir mücadele var ama buradaki tempo ve fiziksel oyun başka. Türkiye'de futbolu haftalık yaşıyoruz. Büyükler puan kaybı yaşayınca milyonları üzüyorsun. Mesela derbi sonrası Beşiktaşlılar çok mutlu, Fenerbahçeliler üzgün. Örneğin Udinese olarak sezona iyi başlamamıştık ve 7 maçta, 1 galibiyetimiz vardı. Normalde Türkiye'de olsak, hoca çoktan değişmişti."

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'Onlar sahanın patronu'

*İki ülkenin hakemleri hakkındaki düşüncelerin?

"Hakemler hata yapabilir, onlar da insan. İtalya'da hakem kötü maç yönetince üzerine gidilmiyor. Süper Lig'de hakemleri rahat bırakmıyorlar. İtalya'da hakemler sahanın patronu olduklarını hissettiriyor. Bir faul sonrası çok konuşamıyorsun. Ayrıca oyun da çok durmuyor. Cüneyt Çakır, Avrupa'da inanılmaz maçlar, finaller yönetiyor ama Türkiye'de eleştiriliyor. İyi hakem olmasa, UEFA neden ona maç versin! Türkiye'deki bu baskı ortamında maç yönetmeleri, gerçekten büyük başarı."

'Disiplinden taviz yok'

*Serie A'da şu an en iyi topu kim oynuyor?

"Ligde birçok takım futbol oynamaya çalışıyor. Juventus kağıt üzerinde bu ligin 1 numarası ama her takım, taktik anlamında inanılmaz. Birini saysam, diğerine saygısızlık olur. En çok dikkat çeken şey, 1-0 ya da 2-0 geriye düştüğünüzde rakibin üstüne kontrolsüzce saldırmıyorsunuz. Taktik disiplinden hiç taviz verilmiyor."

'En beğendiğim Alanyaspor'

*Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini izledin mi?

"Derbileri ve lig maçlarını izlemeye çalışıyorum. Ligde artık Anadolu takımlarının büyüklerden pek farkı yok. Kağıt üzerinde en güçlü Fenerbahçe. Ancak derbide Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı inanılmaz hazırlamış. Büyük iş başardı ve istediğini aldı. Galatasaray da çok iyi ama benim en beğendiğim Alanyaspor. Fenerbahçe ise mutlaka toparlanıp, çıkışa geçecektir."

'Kendine çok iyi bakıyor'

*Atiba Hutchinson için yorumun nedir?

"Tek kelimeyle 'Efsane' bir oyuncu. Müthiş bir adam. Çok profesyonel bir oyuncu. İnanılmaz bir karakter. Bir insanı herkes sever mi? Evet Atiba'yı herkes sever. Haftada en az 1 kez konuşuyoruz. Atiba (37), yaşın öneminin olmadığını gösteriyor. Emre Belözoğlu da 40 yaşına kadar oynadı. Atiba da bu yolda. Kendine her açıdan çok iyi bakıyor. Her anlamda örnek bir futbolcu ve profesyonel."

*7 yıl sonra ligde gol attın, Süper Lig'de golün olmadığı için eleştiriliyordun.

"Görevim savunmanın önünde olmak ve oyunu kurmak. Dünyanın en iyi liglerinden, en iyilere karşı oynuyorum. Türkiye'de stoper bile olsan, insanlar senden gol bekliyor. Burada ise işinizi yapmanızı istiyorlar. Açıkçası ne hocamız ne de takımdaki kimse benden gol beklemiyor."

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