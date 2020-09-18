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18.09.2020 - 21:20 |

Son dakika | Tolgay Arslan resmen Udinese'de

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Tolgay Arslan Serie A ekibi Udinese'ye 2 yıllık imza attı.

Son dakika | Tolgay Arslan resmen Udinese'de
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Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Tolgay Arslan'ın yeni takımı Udinese oldu.

Serie A ekibi, tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Açıklamada "Welcome Tolgay Arslan" (Hoşgeldin Tolgay Arslan) ifadeleri kullanıldı.

Udinese Teknik Sorumlusu Pierpaolo Marino yaptığı açıklamada "Tolgay Arslan orta sahada joker bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

 

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Son dakika | Tolgay Arslan resmen Udinesede

 

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