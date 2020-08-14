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14.08.2020 - 11:55 | | TRT Spor

Son dakika | Trabzonspor, Jozo Simunovic ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor, son olarak Celtic'te forma giyen 26 yaşındaki Hırvat stoper Jozo Simunovic ile anlaşmaya vardı.

Son dakika | Trabzonspor, Jozo Simunovic ile anlaşmaya vardı
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Yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, İskoçya hamlesi yaptı.

TRT SPOR'un haberine göre; Trabzonspor, son olarak Celtic'te forma giyen 26 yaşındaki Hırvat stoper Jozo Simunovic ile prensipte anlaştı. Artık son pürüzlerin görüşüldüğü aktarılırken, bordo mavililerin bir stoper daha almak istediği aktarıldı

2015'te Dinamo Zagreb'ten 7.5 milyon euro bedelle transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 16 maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans göstermişti.

BONSERVİSİ ELİNDE

Celtic, Mayıs ayında yaptığı açıklamada Simunovic'in 1 yıllık opsiyonunun kullanılmadığını ve yolların ayrıldığını açıklamıştı. Simunovic, Celtic'te üst üste 5 lig şampiyonluğu yaşadı.

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