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30.12.2019 - 15:19 |

Son dakika | Trabzonspor, Ünal Karaman ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

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Bordo mavili takım beklenen açıklamayı yaptı ve teknik direktör Ünal Karaman'la yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi.

İşte KAP'a yapılan açıklama: 

Şirketimiz ile Teknik Direktör Ünal Karaman arasındaki 07.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre, Ünal Karaman'a, bu sezon sonuna kadarki altı aylık dönemde (01.12.2019-31.05.2020) doğacak olan 2.250.000.-TL tutarındaki ileriye dönük tüm maaşları ödenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

Karaman'ın Trabzon karnesi şöyle:

Trabzonspor ile yollarını ayıran tecrübeli teknik adam Ünal Karaman, bordo-mavili takımın başında çıktığı 69 maçta 34 galibiyet 17 de mağlubiyet aldı. Öte yandan Karaman, Trabzon’da İstanbul ekiplerine karşı mağlubiyet görmedi.
Trabzonspor’da Ünal Karaman ile yollar ayrıldı. Bordo-mavili kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirim ile ayrılığı resmen duyurdu. 2018-2019 sezonun başında Trabzonspor’da teknik direktörlük koltuğuna oturan Ünal Karaman, görevde kaldığı süre zarfında 69 maça çıktı. Bu maçların 34’ünde sahadan galibiyetle ayrılan tecrübeli teknik adam, kalan maçlarda ise 17 mağlubiyet 18 de beraberlik aldı. Bu maçlarda Karaman’ın takımı 127 gol atarken, kalesinde ise 90 gol gördü.

İç sahada İstanbul’un devlerine boyun eğmedi
Karaman yönetimindeki Trabzonspor, iki sezondur İstanbul ekipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı evinde mağlup olmadı. 3 büyüklere karşı Trabzon’da 6 maça çıkan Karaman, bu maçlardan 4 galibiyet 1 de beraberlik çıkardı. İşte Karaman’ın son iki sezonda, evinde çıktığı maçlarda İstanbul ekiplerine karşı aldığı sonuçlar:

Trabzonspor - Galatasaray : 4-0
Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-1
Trabzonspor - Beşiktaş: 2-1
Trabzonspor - Beşiktaş: 4-1
Trabzonspor - Galatasaray: 1-1

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