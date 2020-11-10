Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Trabzonspor yöneticisi Haluk Şahin istifa etti
10.11.2020 - 10:01 | | TRABZON (AA) -

Son dakika | Trabzonspor yöneticisi Haluk Şahin istifa etti

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Şahin istifa etti.

Son dakika | Trabzonspor yöneticisi Haluk Şahin istifa etti
ABONE OL

Yönetim Kurulu üyesi Haluk Şahin, Trabzonspor Kulübüne gönderdiği istifa yazısında, "15 Temmuz 2019 tarihinde istifa etmiş olduğum aktif görevlerimden, gördüğüm lüzum üzerine bugün itibariyle tüm yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Yeni teknik direktör ve ekibine, ayrıca yönetim kuruluna başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.

Şahin, daha önce Trabzonspor Futbol Şube Sorumluluğu görevinden ayrılmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Trabzonspor'da Nwakaeme gerçekleri ortaya çıktı

Son dakika | Trabzonspor yöneticisi Haluk Şahin istifa etti

Trabzonsporlu futbolculardan maske uyarısı

 

 

 

    LA LIGA 9. hafta maç özetleri!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Şenol Güneş, A Milli Takım'la 68. maçında
      Şenol Güneş, A Milli Takım'la 68. maçında
    2. Galatasaray'ın konuğu Bakken Bears
      Galatasaray'ın konuğu Bakken Bears
    3. Vural'dan itiraf...
      Vural'dan itiraf...
    4. Abdülkadir Ömür'ün geri dönüş tarihi belli oldu
      Abdülkadir Ömür'ün geri dönüş tarihi belli oldu
    5. Bahçeşehir-Kazan maçı Misli.com'da
      Bahçeşehir-Kazan maçı Misli.com'da



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Spor camiasından "Atatürk" mesajları

    Spor camiasından "Atatürk" mesajları

    Son Dakika | İşte Abdülkadir Ömür'ün dönüş tarihi

    Son Dakika | İşte Abdülkadir Ömür'ün dönüş tarihi

    Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran'ın son şansı

    Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran'ın son şansı

    Son dakika | NBA'de sezon 22 Aralık'ta başlayacak

    Son dakika | NBA'de sezon 22 Aralık'ta başlayacak

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet