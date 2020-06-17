Son dakika | Trabzonspor'a Nwakaeme'den şok haber!

Trabzonspor'da Nwakaeme şoku yaşandı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri karşılaşmada Nijeryalı futbolcu sakatlanmış ve maçın 35 dakikasında yerini Bilal Başacıkoğlu'na bırakmıştı.

31 yaşındaki forvet oyuncusunun yaşadığı sakatlıktan dolayı 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Trabzonspor, MR çekimi sonrasında oyuncunun durumunu açıklayacak.

Nwakaeme'nin Alanyaspor ve Ankaragücü maçını kaçıracağı, Galatasaray maçına ise yetiştirilmeye çalışılacak.

Nijeryalı futbolcu bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 39 maçta 14 gol atarken 11 de asist yaptı.

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