Son dakika | Trabzonspor’a Papiss Cisse önerisi
Santrfor arayışlarını Trabzonspor’a menajerler aracılığıyla sözleşmesi elinde bulunan Papiss Cisse önerildi.
Trabzonspor’da Norveçli golcü Alexander Sörloth’un ayrılığı gündemdeyken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Stoke City’nin Kongolu forveti Benik Afobe’yi Trabzon’a getiren bordo-mavililer, 27 yaşındaki golcünün sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından futbolcuya resmi imzayı attıracak. Ayrıca Afobe’nin yanına bir forvet takviyesi daha yapmak isteyen Trabzonspor’a sürpriz bir isim önerildi...
TRABZONSPOR’DAN CISSE’YE 1 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ!
Asist Analiz'in özel haberine göre Kadrosuna bir forvet daha transfer etmek isteyen bordo-mavili ekibe menajerler aracılığıyla Alanyaspor’la sözleşmesi biten ve boşa çıkan Papiss Cisse önerildi.
Geçtiğimiz sezon Akdeniz ekibinin formasını terleten ve çıktığı 38 maçta; 26 gol, 2 asistlik performans sergileyen 35 yaşındaki golcünün Trabzonspor’dan 2 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenildi. Bordo-mavili yönetimin ise Cisse’ye 1 yıllık sözleşme önerdiği gelen haberler arasında…
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE OLMAMIŞTI…
Senegalli forvet, bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de gündemine gelmiş ancak Cisse’nin yüksek maaş ve 2 yıllık sözleşme talep etmesiyle beraber transfer gerçekleşmemişti.