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16.09.2020 - 09:50 |

Son dakika | Trabzonspor’a Papiss Cisse önerisi

Santrfor arayışlarını Trabzonspor’a menajerler aracılığıyla sözleşmesi elinde bulunan Papiss Cisse önerildi.

Son dakika | Trabzonspor’a Papiss Cisse önerisi
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Trabzonspor’da Norveçli golcü Alexander Sörloth’un ayrılığı gündemdeyken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Stoke City’nin Kongolu forveti Benik Afobe’yi Trabzon’a getiren bordo-mavililer, 27 yaşındaki golcünün sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından futbolcuya resmi imzayı attıracak. Ayrıca Afobe’nin yanına bir forvet takviyesi daha yapmak isteyen Trabzonspor’a sürpriz bir isim önerildi...

TRABZONSPOR’DAN CISSE’YE 1 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ!

Asist Analiz'in özel haberine göre Kadrosuna bir forvet daha transfer etmek isteyen bordo-mavili ekibe menajerler aracılığıyla Alanyaspor’la sözleşmesi biten ve boşa çıkan Papiss Cisse önerildi.

Geçtiğimiz sezon Akdeniz ekibinin formasını terleten ve çıktığı 38 maçta; 26 gol, 2 asistlik performans sergileyen 35 yaşındaki golcünün Trabzonspor’dan 2 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenildi. Bordo-mavili yönetimin ise Cisse’ye 1 yıllık sözleşme önerdiği gelen haberler arasında…

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE OLMAMIŞTI…

Senegalli forvet, bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de gündemine gelmiş ancak Cisse’nin yüksek maaş ve 2 yıllık sözleşme talep etmesiyle beraber transfer gerçekleşmemişti.

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Son dakika | Trabzonspor’a Papiss Cisse önerisi

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