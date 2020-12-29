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29.12.2020 - 15:26 | | TRABZON, (DHA)

Son dakika | Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür takımla çalışmalara başladı

Trabzonspor, iki günlük iznin ardından Süper Lig’in 16’ncı haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Son dakika | Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür takımla çalışmalara başladı
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30’da başlayan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından core ısınma ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman 5’e 2 çalışmaları, geniş alan oyunları ve çift kale maç ile tamamlandı. Sakatlığı bulunan Vitor Hugo antrenmanda yer almadı, Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR DÖNDÜ
Bu arada bordo-mavili takımda Kovid-19 tedavisi tamamlanan ve yapılan son testleri negatif çıkan Abdülkadir Ömür, bugün takımla birlikte çalışmalara başladı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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Son dakika | Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür takımla çalışmalara başladı

 

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