Son dakika - Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür’ün yerine Simone Edera!

Alınan başarılı sonuçların ardından transfer çalışmalarına hız kazandıran Trabzonspor Yönetimi’nin, Torino forması giyen 24 yaşındaki sağ kanat Simone Edera’yı kiralık olarak kadrosuna katma noktasında girişimde bulunduğu öğrenildi. Ara transfer döneminde şuana kadar sadece Gençlerbirliği’nden Berat Özdemiri kadrosuna katan ve özellikle orta saha ile hücum hattını güçlendirme noktasında çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerin, Edera için tüm şartlarını zorluyor.

İtalya basınında çıkan haberlere göre Trabzonspor’un 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Ayrıca Edara için İtalya Serie B ekiplerinden Lecce’nin de devrede olduğu ve oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrolarına katma noktasında ısrarcı oldukları ifade edildi.

Torino’da istediği forma şansını bulamayan, bu sezon lig ve kupada sadece 4 maçta 166 dakika forma giyebilen Edera, gol ve asist kaydedemedi. Trabzonspor, Edera transferini gerçekleştirmesi durumunda, İtalyan oyuncu ilk kez ülke dışına çıkacak.

Abdülkadir Ömür ameliyat oldu

Trabzonspor’un, Konyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Abdülkadir Ömür, İstanbul’da ameliyat edildi. Milli futbolcu için yapılan açıklamada, “Abdülkadir Ömür’ün önümüzdeki hafta içerisinde Trabzon’a dönmesi ve tedavisini burada sürdürmesi planlanmaktadır” denildi.

Öte yandan Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da Abdülkadir Ömür’ü ameliyatın ardından ziyaret ederek, moral verdiği kaydedildi.