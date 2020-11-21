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21.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın taktik düzeni ortaya çıktı!

İdeal bir kadroyla sahaya çıkmaya hasret kalan Trabzonspor, Erzurumspor karşısında yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile beyaz bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın taktik düzeni ortaya çıktı!
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Sezon başından bu yana sakatlıklar, hastalıklar nedeniyle ideal bir kadroyla sahaya çıkmaya hasret kalan Trabzonspor, Erzurumspor karşısında yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile beyaz bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Eksiklerinin takıma katılmasıyla ideal bir takımla hazırlanma şansı bulan Avcı’nın, hafta içindeki antrenmanlarda 4-1-4-1 taktik düzenini denettiği öğrenildi. Sağ bekte Serkan yerine Pereira’yı tercih etmesi beklenen deneyimli çalıştırıcının, ön liberoda da Flavio’ya şans tanıyacağı ifade edildi.
Orta sahası Abdulkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Ekuban ve Nwakaeme gibi dört güçlü isimden oluşacak olan Karadeniz ekibinin forvetinde ise Afobe’nin yer alacağı belirtildi. Karşılaşmanın taktik çalışmasını dünkü antrenmanda deneyen Karadeniz ekibi, bugün son antrenmanını yaparak kampa girecek.

Son dakika - Trabzonsporda Abdullah Avcının taktik düzeni ortaya çıktı

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