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23.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu farkı

Ahmet Ağaoğlu yönetiminde Trabzonspor, ligde maç başına 2,15 puan ortalaması ile Şener dönemini de geride bırakarak tarihinin en başarılı dönemlerinden birine imza attı.

Son dakika - Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu farkı
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Sadri Şener başkanlığından sonra ilk kez Ahmet Ağaoğlu yönetiminde müzesine kupa götüren Trabzonspor, ligde maç başına 2,15 puan ortalaması ile Şener dönemini de geride bırakarak tarihinin en başarılı dönemlerinden birine imza attı. Başkan Ağaoğlu ile başarılı bir dönem geçiren Trabzonspor, şampiyonluğu son haftalarda Medipol Başakşehir’e kaptırdığı 2019-20 sezonunun ardından 2020-21 sezonuna beklenen başlangıcı yapamamıştı.
Ligin 8. haftasında teknik direktör değişimine giden bordo-mavililer, Abdullah Avcı’nın göreve gelmesiyle çıkışa geçti. Avcı, 6 puanla 17. sıradan aldığı Karadeniz ekibiyle, ligde 17 maç sonunda 42 puan toplayıp 48 puanla zirvenin 6 puan gerisinde 4. sırada yer aldı.

Son dakika - Trabzonsporda Ahmet Ağaoğlu farkı

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