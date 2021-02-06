Son dakika - Trabzonspor'da Bakasetas fırtınası! Yunanistan'da gündem oldu

ONUR DİNÇER

Alanyaspor’dan devre arasında Trabzonspor’a transfer olan Anastasios Bakasetas yeni takımına çabuk uyum sağladı. İlk olarak Beşiktaş karşısında oyuna sonradan girerek 28 dakika süre alan Yunan futbolcu, ikinci maçına ise ilk 11’de çıktı ve fileleri havalandırdı.

Denizlispor’u yendikleri maçta galibiyeti getiren golü kaydeden Bakasetas, Alanyaspor’da yakaladığı iyi formunu Karadeniz ekibinde de sürdürdü, kaldığı yerden devam etti. Trabzonspor üst üste dördüncü galibiyetini alıp ligde yenilmezlik serisini yedi maça yükseltirken, devre arasındaki flaş transferin kısa sürede adapte olmasıyla takım daha da güç kazandı.

27 yaşındaki oyuncu, Yunan futbolcuların Türkiye’de başarıyla top koşturmaları geleneğini de sürdürdü. Bundan dokuz yıl önce Theofanis Gekas başta Akhisarspor olmak üzere Süper Lig’de forma giydiği tüm takımlarda futboluyla parlamış ve vatandaşı olan meslektaşlarının Türkiye’ye gelmelerinin önünü açmıştı.

Alanyaspor formasıyla 65 maça çıkan, bu karşılaşmalarda 21 gol atan, 12 de asist yapan Bakasetas, aradan geçen dokuz yılda bu ligde top koşturan diğer Yunan futbolcular gibi formanın hakkını veren bir performans sergiledi. Süper Lig’de bugüne kadar toplamda 13 Yunan futbolcu forma giyerken sadece bu sezon takımların kadrolarında sekiz Yunan isim bulunuyor.

‘Kilit isim oldu’

Yunanistan’da Türkiye’deki futbola ilgi her geçen gün artıyor. Yunan oyuncuların sayısının artmasıyla paralel bir şekilde büyüyen ilgi, Komşu’daki futbolseverlerin dikkatini bu tarafa çevirmesine neden oluyor. Ülke basınında da Süper Lig haberlerinin sayısı çoğalmaya başladı Bakasetas’ın Trabzonspor’a transferine geniş yer ayıran Yunan basını, Denizli maçının ardından ise ‘Bakasetas takımın kilit ismi oldu’, ‘Takımına maçı kazandırdı’ başlıklarını kullandı.