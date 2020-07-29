Son dakika | Trabzonspor'da Ekuban ve Novak sakatlandı!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da Ekuban şoku yaşandı.

Müsabakanın 41. dakikasında Trabzonspor'da Ekuban sakatlandı. Yıldız isim oyuna devam edemezken yerine Bilal Başacıkoğlu oyuna girdi.

Novak da sakatlandı

78. dakikada sakatlanan Filip Novak'ın yerine Kamil Ahmet Çörekçi oyuna dahil oldu. Novak başına aldığı darbe sonrası sahayı sedye ile terk etti.