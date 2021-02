Son dakika - Trabzonspor'da Faruk Can Genç'in duygulandıran hikayesi!

CELAL UMUT EREN

Trabzonspor’un Başakşehir deplasmanında 1-0 kazandığı maçta ilk 11’de yer alan Faruk Can Genç performansı kadar hikayesiyle de dikkat çekti. 2000 doğumlu sol bek, başarılı bir mücadele ortaya koymasının yanında amcasının mirasını da yaşatarak herkesin alkışını kazandı.

75 numaralı formasıyla ilgi çeken Faruk Can, 1997 yılında Trabzonspor-Kocaelispor, Türkiye Kupası finalinin ardından vefat eden amcasının anısını yaşatmaya devam ediyor. 17 Nisan 1997 yılında Kocaelispor ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası final maçının ardından dönüşte Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen kazada amca Faruk Genç ile 4 taraftar daha yaşamını yitirdi.

Amcasının vefatından 3 sene sonra dünyaya gelen genç futbolcuya özellikle ‘Faruk’ ismi verildi. 21 yaşındaki yıldız 8 yaşındaki girdiği Trabzonspor altyapısında kendisini ispatladı, genç milli takımlara kadar çıktı. Son olarak bordo-mavili kulüple 3 yıl önce profesyonel sözleşme yapan son olarak da 5 yıllık da sözleşme yenileyen Faruk Can Genç, ilk Süper Lig maçına da Başakşehir deplasmanında 3 gün önce çıktı. Amcasının doğum tarihi olan 1975’e ithafen 75 numarayı seçen başarılı oyuncu, üst seviye motivasyon ve istekli futboluyla hemen göze çarptı. Teknik direktör Abdullah Avcı’dan da tam not alan genç sol bek, amcasının hayallerini gerçekleştirdi.

‘Ant içtim’

Başakşehir maçında forma giyerek alkışları toplayan Faruk Can Genç, amcasını unutmadı. Genç sol bek, “Ben de bir gün o formayı giyeceğim diye ant içtim. Altyapıda çok çalıştım, hep bu formayı hayal ettim. Sözleşme imzalayınca da amcamın mezarını hemen ziyaret etmiştim. O formayı giyindim, hayallerimi gerçekleştirdim” dedi.

Sahada hep amcasının varlığını hissettiğini vurgulayan bordo-mavili futbolcu, “Henüz yolun başındayım. Daha çok çalışarak, taraftarı olduğum Trabzonspor’a katkılar sağlayacağım” diye konuştu.