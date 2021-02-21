21.02.2021 - 17:38 | | DHA
Son dakika | Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı
Yeni Malatyaspor Kulübü ile teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Yeni Malatyaspor'da kötü gidişin ardından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz."
Yeni Malatyaspor dün 2-0 öne geçtiği maçta İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 yenilmişti.
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