Son dakika | Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor'da kötü gidişin ardından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz."

Yeni Malatyaspor dün 2-0 öne geçtiği maçta İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 yenilmişti.

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