Son dakika | Trabzonspor'da Sosa şoku! Hüseyin Çimşir açıkladı...

Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa, kupa sınavında Fenerbahçe karşısında takımdaki yerini alamadı.

Cuma günü ligde oynanan Göztepe karşılaşmasında da sakatlığı nedeniyle yer alamayan Arjantinli futbolcu; kupadaki yarı final rövanş mücadelesini de kaçırdı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir; Sosa'nın bir süre daha takımdan uzak kalacağını kaydedip, "Sosa, 28 Mayıs'ta sakatlık yaşadı. Biraz daha süresi var gibi duruyor. Takımımızın lideri, kaptanımız. En kısa sürede inanıyorum ki hazır olacak ve takıma katkıda bulunacak" dedi.

Bu arada İzmir'de takımını yalnız bırakmayan Sosa; İstanbul'daki maçı da pas geçmedi. Sosa; zorlu karşılaşmada arkadaşlarına dışarıdan destek verdi.

Kaptanın büyük heyecanı

Sakatlığı nedeniyle maçı tribünden takip eden Jose Sosa; büyük heyecan yaşadı. Arjantinli futbolcu maskesiyle kenarda seyrettiği maçta özellikle ilk golde bir taraftar gibi sevindi.

Ligde Göztepe deplasmanında da tribünde oturan kaptan Sosa; sık sık kenardan takıma seslenerek destek oldu.