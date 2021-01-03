Son dakika - Trabzonspor'da Vitor Hugo şoku! Muhtemel 11'ler...

CELAL UMUT EREN

Trabzonspor’da bugün oynanacak Karagümrük maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Sezon başından bu yana kötü giden takımda ayakta kalan nadir isimlerden olan Vitor Hugo sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Brezilyalı stoper Karagümrük maçının kadrosuna dahil edilmedi. Süper Lig’de Edgar le ile beraber yan yana en fazla oynayan tandemi oluşturan Hugo için maç saatine kadar beklenmesi amaçlanıyordu. Ancak son antrenmanda da yer alamayan 29 yaşındaki defans oyuncusunun İstanbul’a götürülmemesi kararlaştırıldı.

Edgar-Hugo ikilisi Süper Lig’de 11 karşılaşmadır yan yana oynuyordu. Bu bakımdan ligin en uyumlu defans ikilisine sahip bordo-mavililer yeni bir şanssızlık daha yaşadı. İlk haftadan beri özellikle sakatlık ve koronavirüs sorunlarıyla boğuşan Trabzonspor’da son Vitor Hugo gelişmesi de canları sıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın en güvendiği oyuncularından olan deneyimli stoper İstanbul’daki kritik maçta kullanılamayacak. Nerdeyse her hafta bir eksiği kapatmak zorunda olan teknik heyet, bugün de Edgar’ın yanına savunmaya Campi’yi geçirmeyi planlıyor. Avcı’nın döneminin parlayan ikilisi Edgar-Hugo ilk kez birlikte sahaya çıkamayacak.

Edgar tek kaldı

Edgar le-Vitor Hugo ikilisinin uyumu Trabzonspor için en önemli artı olmuştu. Hugo’nun yokluğunda Karagümrük maçında Edgar le tek kalacak. Ancak yıldız stoper bu sezonki rakamları ve istatistikleriyle güven veriyor. Sezon başından beri 15 maçın 15’inde de yer alan Edgar en istikrarlı futbolcu oldu. OPTA rakamlarına göre 15 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki Edgar yüzde 89 pas isabeti, yüzde 67 ikili mücadele kazanma ve maç başına 1.0 hava topu kapma rakamları elde etti.

Hazırlıklar tamam

Bordo-mavili takım Karagürmük maçının hazırlıklarını tamamladı. Abdullah Avcı yönetiminde yapılan son çalışmada ısınma ve koşu hareketleri yapıldı. Ardından taktik ağırlıklı bir program uygulayan futbolcular, antrenman sonrasında İstanbul’a gitti. Geçen hafta Galatasaray’a kaybeden Karadeniz ekibi, İstanbul’da telafi arayacak.

Trabzonspor Çalışmalarına Tam Gaz Devam Ediyor