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10.01.2020 - 19:23 |

Son dakika | Trabzonspor'dan harcama limitiyle ilgili açıklama!

Trabzonspor'dan harcama limitiyle ilgili açıklama yaptı. Bordo-mavili kulübün açıklamasında "Nasıl ki limitlerin %30’dan 40’a çıkartılmasına prensip gereği itiraz ettiysek yine son günlerde konuşulan “harcama limitlerinin esnetilmesi”ne yönelik girişim ve söylemlere de aynı sebepten dolayı şiddetle karşı çıkıyoruz!" ifadelerini kullanıldı.

Son dakika | Trabzonspor'dan harcama limitiyle ilgili açıklama!
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Trabzonspor Kulübü, harcama limitlerinin esnetilmesine yönelik girişim ve söylemlere şiddetle karşı çıktıklarını bildirdi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor'un kuruluşundan bugüne kadar her zaman hukukun, adaletin ve kuralların tarafında olduğunu ve herkes için bu değerleri savunduğu belirtildi.

Trabzonspor Kulübü olarak hiçbir zaman kendileri için istemediklerini bir başkası için de istemediklerine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda kamuoyunda 'harcama limitleri' olarak bilinen uygulama ile ilgili görüşümüzün de duruşumuzun da aynı değerlerin çerçevesinde olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Nasıl ki limitlerin yüzde 30'dan 40'a çıkartılmasına prensip gereği itiraz ettiysek yine son günlerde konuşulan 'harcama limitlerinin esnetilmesi'ne yönelik girişim ve söylemlere de aynı sebepten dolayı şiddetle karşı çıkıyoruz! Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarının kendi koydukları ve tüm futbol ailesinin sezon başında kabul ettiği kurallardan ve bu kuralların edimlerinden asla taviz vermeyeceğine olan inancımız tamdır. Bu vesile ile 'harcama limitlerinin esnetilmesi' konusunda yaşanan süreci yakinen takip ettiğimizi ve herhangi bir kural dışılığa kesinlikle izin vermeyeceğimizi kamuoyuyla paylaşırız. Saygılarımızla."

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